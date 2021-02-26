الامارات | للنساء «الممتلئات».. 5 حيل للظهور بقامة ممشوقة

شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء «الممتلئات».. 5 حيل للظهور بقامة ممشوقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تبدو مواكبة الموضة دوماً بالنسبة لكثير من النساء تمريناً سهلاً على الإطلاق، خصوصاً في ظل تغيّر هذا العالم بشكل دائم، وميله في بعض الأوقات نحو صرعات جديدة وأمزجة مغايرة وقصّات خارجة عن المألوف، لا تناسب الأجسام الممتلئة مثلاً، التي تبدو فيها بعض أنماط الملابس غريبة بعض الشيء وغير مناسبة، والأهم من ذلك، مبرزة لشوائب الجسم التي يجب إخفاؤها. لذا ينصح بعض خبراء الإطلالة السيدات ببعض النصائح اليومية السهلة في تنسيق الملابس بشكل مناسب، للحصول على نتائج مبهرة تفي بحاجيات المرأة ومتطلبات أناقتها اليومية وأبرزها:

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