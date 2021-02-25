كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 فبراير 2021 06:32 مساءً - تُفضل الكثير من النساء اعتماد الأحذية المسطحة في الخروجات اليومية، لسهولة الحركة بها، وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات، سواء الإطلالات الكاجوال أو الإطلالات الرسمية.

وتختلف تصميمات الأحذية المسطحة باختلاف نوع الجلد أو القماش المُستخدم في تصميمها، وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل تصميمات الأحذية المسطحة موضة ربيع 2021، من أشهر الماركات العالمية، لتستوحي من بينها الحذاء الأنسب إليكِ:



حذاء أسود مسطح من Dior

حذاء أسود مسطح من ديور



قدمت ماركة Dior العديد من تصميمات الأحذية المسطحة، أعجبنا من بينها هذا التصميم المميز لحذاء مسطح جلد باللون الأسود، مُصمم من نعل من الحبال باللون البيج مُصمم يدوياً، مع مقدمة دائرية، نقش عليها اسم الماركة باللون الأسود.

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حذاء مسطح من Fendi

حذاء مسطح من Fendi



لإطلالة أنثوية ناعمة، قدمت ماركة Fendi هذا التصميم الأنيق، لحذاء مسطح باللونين السيمون والبيج، مُصمم من مقدمة مُدببة، مع خط عريض من الجلد البيج في المنتصف، إضافة إلى حواف ونعل باللون البيج، مما يمنحكِ إطلالة ناعمة وأنيقة.

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حذاء مسطح أبيض من Louis Vuitton

حذاء أبيض مسطح من لويس فويتون



لإطلالة عملية تناسب الخروجات النهارية السريعة، قدمت ماركة Louis Vuitton هذا التصميم لحذاء مسطح من الجلد الأبيض، مع مقدمة دائرية نقش عليها شعار الماركة، مع نعل مُصمم من الحبل المُضفر في الجلد بشكل جذاب وأنيق.

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حذاء مسطح مُرصع بالبلاتين من Valentino

حذاء بيج مسطح من فالنتينو



لإطلالة أكثر جاذبية وأناقة بالحذاء المسطح، قدمت ماركة Valentino هذا التصميم الأنيق، لحذاء ذي مقدمة أمامية مدببة، مُصممٍ من الجلد المُرصع بالبلاتين الذهبي، مع أحزمة من الجلد تصل حتى الكاحل، مع إبزيم قابل للتعديل.

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حذاء قماشي مسطح من Tod’s

حذاء أبيض من Tod's



لإطلالة أكثر عصرية وجاذبية بالحذاء المسطح، قدمت ماركة Tod’s هذا التصميم الأنيق، لحذاء مُسطح مصممٍ من مقدمة دائرية من القماش الدانتيل المركميه الأبيض، وكعب مُصمم من الجلد باللون البني، فيما تم تصميم النعل من الحبل مع الجلد، إضافة إلى نعل خارجي مُصمم من الجلد لحماية الحذاء.

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