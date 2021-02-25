«افتكرها ألمانية».. آسر ياسين تزوج صديقة الجامعة «حبيبتي أجمل ست في العالم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تخرج في كلية الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لم يستطع استكمال حياته بها، قرر منذ أن كان طالبًا بالجامعة أن يلتحق بالمسرح، حيث شارك في العديد من المسرحيات، وجاءت انطلاقته الفنية عام 2004 عندما رشحه المخرج خيري بشارة للمشاركة في مسلسل ملح الأرض مع الفنان محمد صبحي، وهناك تعرف على زوجته الذي طالما يتحدث عنها وعن جمالها وقصتهما أثناء استضافته في البرامج التلفزيونية، هو الفنان آسر ياسين.

ويتزامن اليوم 25 فبراير، يوم ميلاد الفنان آسر ياسين الـ40، ويُقدم هُن لقطات من حياته هو وزوجته، خلال السطور التالية.

داخل كلية الهنسة الميكانيكية، في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وقع آسر ياسين، في الحُب والغرام، حينما التقى بكنزي عبدالله، واستحوذت على قلبه من النظرة الأولى، خطفت قلبه وعقله، كان يظنها ألمانية واكتشف الحقيقة بعد ذلك بأنها مصرية.

دوافع ومميزات عدة جمعت بين الثنائي آسر ياسين وزوجته كنزي عبالله، جعلت قصتهم يتحاكى عنها الكثيرين داخل الحرم الجامعي، وتزوجها في عام 2012.

آسر ياسين: «كنزي» أجمل امرأة في العالم

وقال آسر ياسين، إن زوجته، كانت تحرص على ممارسة الرياضة، «تتمتع بشكل جميل وزي القمر، بحب مراتي وشكلها حلو».

وسبق وأن ترددت شائعات تفيد بإن كنزي تكبر آسر في السن، والذي نفاها قطعيًا مكتفيًا بقوله إنها ليست أكبر منه، وقال إنه يراها أجمل امرأة في العالم.

وقبل عامين مضا، احتفل الثنائي بمولودهما الجديد، من خلال الخضوع لجلسة تصوير، حيث ارتديا تي شيرت أبيض مطبوعا، ونسقت كنزي معه جاكيت وبنطلون جينز، وهو ما حاز إعجاب متابعيها، وكانت ملامح الحمل تظهر عليها، ولكنها أيضًا حافظت على وزنها المثالي، أطل أيضا آسر ياسين بنفس الـ تي شيرت.

آسر ياسين يتغزل في زوجته بصورة

وكان نشر آسر ياسين صورة لزوجته كنزي، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها تعليقا بالإيطالية Amore mio أي «حبيبتي».

وظهرت كنزي مرتدية توب من اللون الأزرق، دون مكياج تماما تبتسم ابتسامة بسيطة للكاميرا، مع شعر طبيعي يطير بفعل الهواء، تحت آشعة الشمس.

ودائمًا ما يحرص آسر على الظهور بصحبة زوجته خلال الفعاليات الفنية والبرامج التليفزيونية، إلى جانب مشاركته لحظاته العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي.