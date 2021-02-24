حنين حسام تفاجئ متابعيها بـ«لوك عروسة»: مش عارفينك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت فتاة الـ«تيك توك» حنين حسام، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بـ«لوك» جديد، حيث ظهرت خلال جلسة تصوير بتاج وروب زفاف، وكأنها عروسة تستعد لزفافها.

وخلال جلسة التصوير، أطلت فتاة التيك توك، مرتدية روب زفاف أبيض، وتاج فضي لامع فوق سعرها، التي ظهر منسدلا على كتفيها، مع وضع مكياج كامل، وأرفقت عليها تعليقا قائلة: «كن جميلا مع الكل.. هناك لحظات وداع ليس لها وقت».

تفاعل المتابعون مع الصور

وسرعان ما لاقت الصور تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها، فجاء من بين التعليقات: «هتبقي عروسة قمر، إيه القمر ده معرفتكيش والله، جميلة».

حنين حسام تحتفل بعدد متابعيها على إنستجرام

وكانت الفتاة ظهرت خلال مقطع فيديو على طريقة فيديوهاتها السابقة التي اعتادت نشرها على تطبيق «تيك توك»، وهي ترقص على نغمات أغنية «أنا التوب» للفنان محمد رمضان.

واحتفلت خلال مقطع الفيديو بوصول عدد متابعيها إلى 400 ألف على موقع «إنستجرام»، قائلة: «أحلى 400 ألف في العالم بعشقكم»، حيث ظهرت خلاله مرتدية «سويتيشرت» باللون الروز، وشعرها مرفوع لأعلى، حيث أدت حركات راقصة متماشية مع تعبيرات الأغنية.

تفاصيل القبض على حنين حسام

وكانت حنين حسام ألقي القبض عليها، بسبب مقطع فيديو قصير لها، طلبت خلاله من الفتيات في العمر من 18 لـ 20 عام، فتح الكاميرات من غرف نومهن، ومن ثم تقديم وصلات الغناء أو الرقص، وانتظار تحويل النقود لهن.

خلعها الحجاب

وأخلي سبيلها منذ عدة أسابيع، وجاء الظهور الأول لـ«حنين» من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق «إنستجرام»، كانت وقتها برفقة صديقها اليوتيوبر فادي بدوي، لكن اللافت للنظر، كان ظهورها دون الحجاب.