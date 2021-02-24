البدلات المتناسقة موضة ربيع 2021 من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 07:35 مساءً - هذا الربيع، رأينا الكثير من الصيحات التي لا نخفي لك سراً، صدمتنا بعودتها، بعضها عانقناها ولم نتمكن من أن ننتظر لوقت طويل قبل أن نواكبها، وأخرى لسنا من كبار المعجبات بها أو موقفنا منها ليس محدداً بعد. من صيحات الموضة التي أعجبتنا بحق وقد واكبتها الكثير من اطلالات النجمات ورأيناها على مختلف مدارج عروض الأزياء هي البدلات المتناسقة أي الـEnsemble والتي لفتتنا على الكثيرات من الفاشينيستا العربيات والمؤثرات.

شاهدي أجمل موديلات بدلات متناسقة موضة ربيع 2021



البدلات المتناسقة تعشقها الفاشينيستا والمؤثرات



جويل ماردينيان



​ماذا نعني باللوكات المتناسقة قد تتسائلين؟ إنها الاطلالات التي تكون فيها أقمشة السراويل مماثلة لقماش السترة أو القميص، فإذا كان السروال ذو نقوش على سبيل المثال، تكون السترة بالقماش ذاته والنقوش ذاتها وقد انتشر هذا الستايل على البدلات النسائية مع السراويل وصولاً الى موديلات البيجاما الرائجة ويبدو أن الأنيقات لا يكتفين من هذه الموضة لسهولة ارتدائها ومناسبتها الكثير من الخروجات في مختلف أوقات النهار وحتى الليل..

هذا وقد أطلقت العديد من الدور الفاخرة هذه الستايلات على مدارج عروض أزيائها، واللافت أنها أتت بألوان زاهية مشرقة أو بأقمشة ونقوش جريئة، ما يدل على أن هذه الصيحة ابتكرت لأجل جذب الأنظار اليك في كل مكان بطريقة تجعلك تبدين غير تقليدية وبعيدة كل البعد عن الكلاسيكية.

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نتالي فنج





واكبي هذه الصيحة مع أقل عدد من الأكسسوارات المبالغة أو الكبيرة لتتركي المجال لتكون ملابسك هي أساس لوكك والجاذب الأكبر فيها. فهل تملكين الجرأة الكافية لمواكبتها؟

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