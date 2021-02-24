الامارات | نادي تراث الإمارات يطلق مبادرة «على درب الأولين»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي تراث الإمارات يطلق مبادرة «على درب الأولين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 فبراير 2021

أطلق مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع لنادي تراث الإمارات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مبادرة «على درب الأولين»، التي تتضمن عدداً من الأنشطة والورش التراثية الموجهة إلى الأجيال الناشئة، بهدف ترسيخ قيم التراث في نفوسهم وتذكيرهم بما تركه أسلافهم من عادات وآداب وقيم. وشهد أول من أمس، انطلاق أول الأنشطة ضمن المبادرة التي تستمر حتى 30 مارس المقبل، حيث قدم الباحث في التراث الشفهي بمركز زايد للدراسات والبحوث، مسلم العامري، محاضرة عن بُعد، تناول فيها السنع وآداب المجالس.

وتطرّق العامري في حديثه إلى العادات والتقاليد الإماراتية في أدب المجالس، وكيفية استقبال الضيف، وأدب الحوار في المجلس، وإعداد وتقديم القهوة العربية، والطرق الصحيحة لتقديم القهوة، مشيراً إلى أن هذه العادات مازالت مستمرة حتى يومنا هذا.

وأدار الباحث حواراً مع الطلاب حول آداب المجالس وأهمية إكرام الضيف، بوصفها عادة إماراتية أصيلة وراسخة، حيث لايزال الضيف يتمتع بضيافة مميزة يقدمها صاحب المجلس، في استقباله وضيافته والاطمئنان عليه، ومساعدته في حال كان يحتاج إلى مساعدة أو طلب العون.

دبي Àالإمارات اليوم

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