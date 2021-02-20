طريقة عمل سلطة الطحينة بالقرنبيط

القاهرة - سمر حسين - سلطة الطحينة بالقرنبيط، من الأطعمة الرئيسية، التي لا غنى عنها، التي تتميز بتنوع مكوناتها وأطباقها المميزة.

وقدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج طهي عبر «سي بي سي سفرة»، طريقة سهلة بخطوات محددة، لإعداد سلطة الطحينة بالقرنبيط في المنزل.

مقادير سلطة الطحينة بالقرنبيط

- طحينة

- قرنبيط

- صويا صوص

- مرقة خضروات

- شطة

- زيت زيتون

- نشا ذرة

- ثوم مفروم

- ماء

- سكر بني

- خل أرز

طريقة تحضير سلطة الطحينة بالقرنبيط

- في الخطوة الأولى يتم وضع نشا الذرة داخل طاسة بها زيت على نار متوسطة.

- في الخطوة التالية يضاف الماء، وبعد ذلك وضع القرنبيط داخل الطاسة.

- يتم إحضار إناء منفصل، لخلط الصويا صوص مع السكر البني ومرقة خضروات.

- يجب إضافة شطة وطحينة وخل أرز وثوم مفروم إلى خليط صوص القرنبيط، ثم يتم خلط الصوص مع القرنبيط.