شيماء الحاج بفستان أبيض مكشوف: جمعة مباركة من هوليوود «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، شاركت الفنانة شيما الحاج، التي أطلقت على نفسها اسم شيماء يونس، جلسة تصوير جديدة لها من هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بأزياء صيفية مكشوفة خلال سيرها في ممشى المشاهير.

إطلالة شيما الحاج في هوليوود

وظهرت شيما الحاج بفستان أبيض «كات» بدون أكمام وبفتحة جانبية أمامية، مع ارتداء توب بحمالات رفيعة، مزيّن بترتر صغير متعدد الألوان، مع تنسيقها تلك الإطلالة مع مكياج بسيط وشعر منسدل يحمل بعض التموجات البسيطة، معلقة: «جمعة مباركة من هوليود».

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، الذين تداولها على «سوشيال ميديا» وسط آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات.

حفل زفاف شيما الحاج في مسلسل «سكن البنات»

وكانت الفنانة شيما الحاج أثارت الجدل حول زواجها من الفنان منذر ريحانة، عقب نشرها جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال حفل زفافها عليه ضمن أحداث مسلسل «سكن البنات»، الذي يعرض حاليًا على شاشة «النهار»، مشاركة مجموعة صور لها بفستان الزفاف الأبيض، الذي نسقه مع تسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات، مع مكياج سموكي.

وتضمنت الصور احتضانها بمنذر ريحانة خلال رقصها معه، معلقة: «يا صباح الفل والعسل، الأحداث بدأت تتصاعد، تفتكروا ليلى عندها حق أنها تحب أشرف»، في إشارة منها إلى أن حبها مع لشخصية منذر ريحانة.

ومنذ أيام، شاركت شيما الحاج مقاطع فيديو وصور مع الفنان محسن صبري الذي يلعب دور والدها، متحدثة عن نظر الأب في حفل زفاف ابنته عند تقديمها لعريسها.

وكان حفل الزفاف تضمن أيضا حضور الراقصة الاستعراضية دينا، حيث شاركت الفنانة شيما الحاج، صورًا لها معها من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد «سكن بنات»، عبر «إنستجرام».