قصات شعر للوجه الدائري الممتلئ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 فبراير 2021 07:47 مساءً - لا يقتصر جمال المرأة على الإطلالة الأنيقة فسحب، بل لقصّة الشعر دورًا هامًا في ابراز جمالها بصورة لافتة وجذّابة. ولأن الشعر هو تاج جمالك، لا بدّ من اختيار قصّة الشعر التي تُناسب شكل وجههك، بخاصّة إذا كنت من ذوات الوجه الدائري المُمتلئ الذي يتسّم بملامحه الناعمة والخدود الممتلئة؛ لابراز ملامح وجهك بشكل لافت وجّذّاب. وفي ما يأتي، اخترنا لك، الخليج 365، باقة من أجمل موديلات قصّات شعر للوجه الدائري الممتلئ.

أجمل قصّات شعر للوجه الدائري الممتلئ

موديلات قصّات شعر للوجه الدائري الممتلئ



قصّة شعر اللوب

تُناسب هذه القصة صاحبات الوجه الدائري المُمتلئ

تمنحك هذه القصّة أنوثة ونعومة لا تخلو من الحيوية، وهي تُشبه إلى حد كبير قصّة الكاريه الطويل. اعتمديها مع الغرّة الأمامية والخصل الجانبية الطويلة، إذا كنت ترغبين بلوك كاجوال، وستشعرين بطاقة عفوية مع لمسة أنثوية ساحرة.

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قصّة شعر طويل مموّج

تُعد هذه القصّة من قصّات الشعر الرائجة للعام 2021

إذا كنت تبحثين عن قصّة شعر لافتة تخطف الأنظار، ما عليكِ سوى اختيار هذه القصّة التي كانت ولا تزال من أكثر قصّات الشعر رواجًا. فقصّة الشعر الطويل بأسلوب مُدرّج تُعد من القصّات التي تُبرز ملامح الوجه بأسلوب لافت وجذّاب، وهي مناسبة حتمًا لصاحبات الوجه الدائري المُمتلئ.



قصّة شعر كاريه كيرلي

قصّة الشعر الكيرلي تُبرز جمال ملامح الوجه الدائري المُمتلئ بأسلوب لافت

تُعتبر قصّة الشعر المجعّد من قصّات الشعر العصرية التي تمنح المرأة لوكًا شبابيًا وتجعلها تبدو أصغر سنًا. فضلًا على أنها تمنح شعرك الكثافة وتُبرز ملامح وجهك بطريقة جذّابة. ستكون بالطبع خيارك الأمثل لإطلالة نابضة بالحياة والعفوية.

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قصّة شعر طويل مالس

لا تخلو هذه القصّة من الأنوثة بالرغم من نعومتها

هذه القّصة حاضرة بقوّة في عام 2021، فهي تجمع بين الأنوثة والأناقة في آن. وبالطبع ستكون خيارًا موفقًا لشعرك الطويل الناعم، فضلًا على أنها تمنح شعرك المزيد من الكثافة، كما وتُبرز ملامح وجهك بأسلوب لافت، بخاصّة إذا تمّ اعتماد خصلات الشعر المُموّجة لاضفاء لمسات من السحر والجاذبية.

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قصّة شعر جريئة

قصّة شعر جريئة لذوات الوجه الدائري المُمتلئ

إذا كنتِ من محبي الإطلالات الجريئة، وتميل شخصيتك دائمًا إلى اعتماد قصّات شعر قصير غير تقليدية، فحتمًا ستكون هذه القصّة خيارًا مناسبًا لك، بخاصّة إذا كنت من صاحبات الوجه الدائري المُمتلئ. كما وتتميّز بسهولة تطبيقها وتُناسب جميع أنواع الشعر.

قصّة شعر متوسطة الطول

تُعتبر هذه القصّة الخيار المُناسب لصاحبات الوجه الدائري المُمتلئ

لا تتردّدي بتجربة هذه القصّة، فهي من أكثر قصّات الشعر مُناسبة للوجه الدائري المُمتلىء، فهي مُميزة جدًا وعصرية للغاية، فضلًا على أنها تمنحك لوكًا شبابيًا عصريًا رائعًا.

قصّة شعر حادّة الأطراف

تُعزّز هذه القصّة من جمال ملامح الوجه الدائري المُمتلئ

على الرغم من أن هذه القصّة تتسّم بالنعومة، بيد أنها نابضة بالحيوية والأنوثة؛ كونها تُعزّز من جمال ملامح الوجه الدائري المُمتلئ. فهذه القصّة تعتمد على قصّ أطراف خصلات الشعر بأسلوب حادٍ ما يُعزّز من جمال الشعر. ولاضفاء المزيد من اللمسات الساحرة على هذه القصّة، اعتمدي الغرّة الجانبية.

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قصة شعر بوب مع الغُرَّة الجانبية

تُعدّ هذه القصّة من أكثر قصّات الشعر رواجًا لخريف وشتاء 2021

ابرزي جمالك، واختاري قصّة شعر بوب مع الغرّة الجانبية بأسلوب مُبعثر، والتي تُعدّ من أبرز قصّات الشعر الرائجة لخريف وشتاء 2021. تأكدّي أنها ستكون خيارك الأمثل لإبراز جمال ملامح وجهك الدائري المُمتلئ بشكل لافت وجذّاب. وكلما كانت فوضوية أكثر، ستبدو أجمل بالتأكيد.

نصائح لقصّ الشعر

الطرق الصحيحة لقصّ الشعر

عدم الخوف من تأثير قصّ الشعر على نموه؛ إذ إنَّ القصّ يكون من الأطراف البعيدة عن بصيلات الشعر التي تحدّد معدّل نمو الشعر.

إعطاء الشعر فرصة للنمو وذلك من خلال قصّه مرّة واحدة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.

اختيار قصّة الغرّة المناسبة للوجه، حيث إن الوجه المربّع تناسبه الغرّة الطويلة، والوجه الدائري الغرّة الدائرية.

يُؤدي قصّ الشعر إلى توزيع كمية الزيوت التي تفرزها فروة الرأس على مساحة أقل من الشعر، مما يزيد من العناية الفائقة به.

اختيار الوقت المُناسب لقصّ الشعر، وعدم غسل الشعر بالصابون قبل عملية القصّ.

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