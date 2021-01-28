19 معلومة عن آسيا عاكف بعد التحرش بها: تعرضت للتنمر وخلعت الحجاب (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفاشونيستا الكويتية آسيا عاكف، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خرجت في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي تصرخ من داخل سيارتها، وتروي بذعر، كواليس تعرضها لواقعة التحرش في الشارع.

نوبة من الغضب دخلت فيها الفاشونيستا الكويتية، إذ بدت ساخطةً من تلك الأفعال التي يرتكبها الرجال في حق النساء، قائلة: «المشكة هنا الرجال ما تستحون على وجوهكم، عنا مشكلة تحرش في هالدولة، وإحنا كبنات عندما نخرج ونستأنس ونغيّر جو شوية، ونعود للبيت لا نتحدث عن التحرش اللي يصير فينا بالشوارع، لأنوا ما نريد نغير حياتنا».

من هي الفاشونيستا الكويتية آسيا عاكف؟

- اسمها الحقيقي آسيا الفراج، واشتهرت باسم آسيا عاكف.

- ولدت في 19 أكتوبر، عام 1989، وتبلغ من العمر 31 عامًا.

- مدونة وعارضة ومصممة أزياء كويتية من أم أمريكية.

- تقيم بين الكويت والولايات المتحدة.

- تعتبر واحدة من أكثر مدوني الأزياء تأثيرًا في الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي.

- لها شعبية كبيرة أيضًا في ماليزيا وإندونيسيا، بسبب حسابها على موقع «إنستجرام»، إذ يتابعها أكثر من مليوني متابع.

- عملت مع علامات تجارية هامة مثل رالف لورين، وديور، وشانيل، وتاج هوير، ونيت - إ - بورتر، وتوري بورش.

- آسيا عاكف هي الوجه الإعلاني لأزياء ريفا.

- تعمل في مجال تصميم الأزياء المخصصة للمحجبات.

- بدأت آسيا عاكف حياتها المهنية في التدوين منذ عام 2012، ونشرت أول صورة لها تحت عنوان: «بعض الفسيفساء، وبعض ماركة مارني».

- برز عملها بعد أن عملت مع أريج الخرافي مالكة محل ملابس كويتي.

- اكتسبت حوالي 12 ألف متابع في غضون ساعات بعد إطلاق مشروعها مع أريج الخرافي.

- تزوجت آسيا من أحمد البلوشي، في 3 نوفمبر عام 2011، ولديهما ولدان آدم ونوح.

- في مايو 2014 بدأت قناة يوتيوب «هايبردز - Hybrids» مع زوجها أحمد البلوشي.

- في عام 2010، أطلقت آسيا عاكف، خط ملابس باسم «عشرين عشرة مع عاكف - Twenty.10 by AKF».

- في عام 2014 قدمت جنبا إلى جنب مع المصممة السورية منار لقطينة، خط تصميم وإنتاج حقائب يد.

- في عام 2015، أطلقت خط «عمامات - turbans» للمحجبات.

آسيا عاكف تعرضت للتنمر وللانتقادات

- روت آسيا عاكف عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، قصة تعرضها للتنمر حينما كانت في مرحلة الطفولة بالمدرسة، إذ كانت تعاني من اضطرابات في الأكل ومن البوليميا، لكنها تخطت كل ذلك.

- كانت آسيا عاكف، ترتدي الحجاب، لكنها قررت خلعه عام 2019، والسبب وراء ذلك، يعود إلى أنها لا تعتبر نفسها من الآن فصاعدا قادرة على تمثيل المرأة المسلمة المحتشمة، في الدعايات أو أي عمل إعلاني وإعلامي.