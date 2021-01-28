5 فوائد مهمة لليمون الأخضر: يقي من الربو ومضاد للميكروبات

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعرف الليمون بفوائده الصحية المتعددة في حماية الجسم من العديد من الأمراض المختلفة، ونظرا لفعاليته الكبيرة يدخل كنعصر أساسي في الأنظمة الغذائية.

ومن ضمن الفوائد الشائعة لليمون الأخضر، تقليل مخاطر الإصابة بالسمنة ومرض السكر وأمراض القلب، كما أنه مفيد للشعر والبشرة ويمد الجسم بالطاقة اللازمة، وبالإضافة إلى هذه الفوائد، عرضت «سبوتينك» فوائد صحية مختلفة ومتنوعة لتناول الليمون الأخضر.

صحة القلب

يعمل الليمون الأخضر على تقليل الدهون الموجودة في الشريان التاجي، إذ كشفت العديد من الدراسات، أن نقص فيتامين سي، يساعد على الإصابة بأمراض القلب.

مضادات الميكروبات

يحتوي عصير الليمون الأخضر، على مضاد للجراثيم والفطريات.

الوقاية من الربو

الليمون غني بفيتامين سي، الذي يساعد على الحد من الإصابة بالأزمات الصدرية والربو.

امتصاص الحديد

يساهم فيتامين سي أيضًا في زيادة امتصاص الجسم للحديد.

تحسين المناعة

يحتوي الليمون على مضادات الأكسدة، التي تعمل على تحسين الجهاز المناعي، مما يمكنه من محاربة الجراثيم المتسببة في الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

مخاطر تناول الليمون على معدة فارغة

في الوقت ذاته، توجد أيضًا عدة مخاطر من تناول الليمون على معدة فارغة، وفي هذه النقطة حذر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ التغذية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ«هن»، من الأضرار التي قد يتعرض لها البعض، بسبب تناول الليمون على الريق، وهي:

- زيادة حموضة المعدة، ما يتسبب في الشعور ببعض الآلام، خاصة في أثناء فترات النوم.

- التسبب في الإصابة بالتهابات المعدة.

- التأثير على مينا الأسنان، وهي الطبقة البيضاء التي تغطيها، ما يعرض الأسنان للإصابة بالتسوس.