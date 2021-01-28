في ذكرى وفاته الـ37.. لقطات من علاقة عماد حمدي ونادية الجندي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزوجته الفنانة نادية الجندي، وهي بعمر 16 عام، وكان يكبرها بأكثر من 45 عامًا، والذي ارتبط بها بعد انفصاله عن الفنانة شادية، إذ تعرف عليها لأول مرة خلال فيلم«زوجة من الشارع»، حينما كانت برفقة والدتها، فكان أول مشهد جمع بينهم وهو يقبلها، ليتكرر تصوير المشهد أكثر من 7 مرات، بسبب ارتباكها، ليقع بحبها الفنان عماد حمدي، وظل يرافقها هي ووالدتها ومن ثم توصليهن بعد انتهاء التصوير.

ويتزامن اليوم 28 يناير، الذكرى الـ37، على رحيل الفنان عماد حمدي، ويُقدم هُن لقطات من قصته مع الفنانة نادية الجندي، خلال السطور التالية.

كانت تحدثت الفنانة نادية الجندي، خلال برنامج تلفزيوني، عن قصتها مع الفنان عماد حمدي، «شوفت فيه صورة الأب وأنا كنت مراهقة، ومكنش عقلي نضج وفرق السن الكبير مكنتش عارفة إنه عامل مشكلة، ولو رجع بيا الزمن مكنتش هعمل كدة، شوفت فيه صورة بابا».

عماد حمدي يتحدث عن علاقته بنادية الجنديتطورت العلاقة بين عماد حمدي والفنانة نادية الجندي، والتي وصلت للزواج وأسفرت هذة الزيجة عن ولادة ابنهما هشام، وكان تحدث الفنان في مذكراته، التي ذكرتها تقارير صحفية، أن الفنانة أهملته وأهانته وأساءت معاملته، رغم أنه ساعد في مشوار حياتها الفني، فضلًا عن إنتاج العديد من الأفلام السينمائية لها، لينفصلا بعد انتاج فيلم«بمبة كشر».

نادية الجندي تروي كواليس الإنفصال

وقالت نادية الجندي، خلال مقابلتها ببرنامج«أنا وأنا»،«بعد طلاقي من عماد حمدي، كان من الطبيعي أن آخذ الشقة التي كنت أسكن فيها معه، ولكنه السبب وراء تشويه صورتي، وإذا استمر ذلك الوضع سوف أرفع قضية، فكل ما يقولوه كذب، عماد حمدي كان له شقة بالمهندسين، ومن حقوق نجلي أن يكون له النصف ورغم ذلك لم أطالب بأي شيء من ذلك، وتركت له الشقة، وشرطي الوحيد الذي كتبته في ورقة الطلاق أن يترك لي هشام».