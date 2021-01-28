قدم الشيف هشام السيد، طريقة عمل سلطة سجق، من خلال برنامجه «شبكة وصنارة»، المذاع على قناة «CBC سفرة»، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، من خلال التقرير التالي.

مقادير عمل سلطة سجق:

- سجق سميك الحجم.

- زيت.

- بصل شرائح.

- كرفس مفروم.

- فلفل أحمر حلو.

- طماطم شيري.

- حمص مسلوق.

الدريسينج

- ثوم مفروم.

- خل عنب أحمر

ملح وفلفل

ماء

خبز محمص للتقديم

طريقة عمل سلطة سجق

يسخن الزيت على النار ثم يضاف السجق ويحمر من الجانبين

تخلط مكونات الخضار معا

يضاف الدريسينج

يزين بالخبز المحمص

الدريسينج

الدريسينج: تخلط جميع المكونات معًا