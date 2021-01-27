طريقة سهلة لعمل الكوكيز.. خطوة بـ خطوة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
كتب: هن -
06:22 ص | الأربعاء 27 يناير 2021
«الكوكيز» تعد حلوى الأطفال المفضلة، كما أنها مثالية مع الشاي والقهوة، لذا يقدم لك موقع «هُن»، أسهل طريقة لعمل الكوكيز في المنزل كالتالي:
المقادير
3 أكواب دقيق.
ملعقة صغيرة خميرة.
1/2 ملعقة صغيرة باكينج بودر.
كوب زبد.
كوب ونصف سكر أبيض.
بيضة.
باكت فانيليا.
طريقة عمل الكوكيز
يسخن الفرن.
يخلط الدقيق والخميرة والباكينج بودر في طبق عميق ويوضع جانبا.
يخلط الزبد مع السكر في وعاء عميق ويخفق جيدا.
يضاف البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.
يضاف خليط الدقيق بالتدريج.
شكلي العجين كور أو استخدمي قطاعات الكوكيز لعمل أشكال.
يفرد العجين على صينية.
يخبز البسكويت في الفرن 8 - 10 دقائق حتى يصبح «ذهبي» اللون.