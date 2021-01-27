في عيد ميلاده.. علاقة هشام سليم بأولاده: بنتي نورا بقت نور (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قام ببطولة العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وهو ابن لاعب الكرة المصري صالح سليم، تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور ابن الفنانة فاتن حمامة في فيلم «إمبراطورية ميم»، إنه الفنان هشام سليم، الذي تزوج عدة مرات وأنجب 3 أبناء، ولكن لم يكن حظه سعيدا تماما خلال علاقته بهم، حيث تحدث أكثر من مرة وفي العديد من البرامج التلفزيونية عن علاقته بأبنائه، حتى سالت دموعه.

ويتزامن اليوم 27 يناير، يوم ميلاد الفنان هشام سليم، الـ63، ويُقدم «هُن» علاقته بأبنائه خلال السطور التالية.

ظهر الفنان هشام سليم، في العديد من البرامج واللقاءات التلفزيونية، يتحدث عن الجانب الشخصي في حياته وعلاقته بأبنائه، حيث ظهر خلال برنامج «جملة مفيدة»، مع الإعلامية منى الشاذلي، وتحدث عن علاقته بهم، خاصة بعد عدم استطاعته رؤية ابنته الصغرى التي تعيش في لندن وتزور مصر، ولكنها لا تتواصل معه، متذمرًا من قانون الأحوال الشخصية، ووصفه بأنه يظلم الأب، الذي يتيح له رؤية أبنائه 3 ساعات أسبوعيًا.

هشام سليم يتحدث عن ابنته الوسطى

علاقات متوترة وأخرى بعضها هادئ، بين الفنان هشام سليم وبناته، والتي تحدث عنها خلال برنامج «حفلة 11»، مع الإعلامية سمر يسري، إذ قال، «علاقتي ببنتي الوسطى جيدة، أما الكبرى مبشوفهاش بحكم السفر، والله عايزة تشوفني أهلا وسهلا مش عايزة تشوفني أهلا وسهلا برضه وهي حرة فيها».

موقفه من قصة تحول ابنته من نورا لنور

وفي 3 مايو، من العام الماضي، كشف الفنان هشام سليم، تفاصيل عن مراحل تحول ابنته نورا، إلى ذكر يحمل اسم نور، خلال استضافته في برنامج«شيخ الحارة والجريئة»، تقديم المخرجة إيناس الدغيدي.

بدأت القصة بعرض الدغيدي، صورة لابنة الفنان، مشيرة لكونها تعاني من خلل هرموني، ليفجر الآخر تصريحًا أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لفترة كبيرة، إذ قال، «بنتي نور بقت ابني نور، بتتحول دلوقتي، من ساعة ما اتولدت وجسمها جسم ولد، وكان الشك يراودني، من أول ما مسكتها، كنت على طول بشك في الحكاية دي، لغاية ما جت في يوم قالتلي أنا عايشة في جسم غير جسمي، وكانت عندها 18 سنة، ودلوقتي 26 سنة، وقولتلها المطلوب مني إيه».

ابن هشام سليم: عملت عملية تحول جنسي

وعن المشاعر التي يعيشها، قال، «أنا عارف إنه يمر بمشاعر وحاجات ومخه بحاجات تعباه، إنه يلاقي نفسه ويقرر يعيش ازاي، وبما إني أنا أبوه فلازم أشوف هقدر أساعده إزاي، البطاقة بتاعته خلصت، والسجل المدني مش عارفين يسجلوها إيه، كنت بقوله أنتي، وهو اتضايق وده تسبب في خلاف، كان صعب عليا أمحي 18 سنة من حياتي مع بنتي، فحاولنا مساعدتها بعد التصالح».

وكان أكد نجل هشام سليم، أن العمليات التي أجراها ليصبح رجلا كانت تحولا جنسيا وليس عبورا كما زعم مسبقا، قائلًا، «مكنش عندي خلل هرموني ولا إنترسكس، فأنا قدام ربنا اللي عملته ده غلط.. وأنتم ماشيين حبيبي يا نور.. وأعمل اللي تحبه».