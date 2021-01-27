استشاري تغذية يحذر من الإفراط في تناول الجبنة: مليانة فطريات وبتعلي الضغط

القاهرة - سمر حسين - صحة

أطباق الجبنة تعد من الأطباق الرئيسيةعلى طاولة طعام الكثيرين خاصة خلال وجبتي الإفطار والعشاء.

الجبنة الكريمي، الرومي، العذبة، وغيرها من أنواع الجبن الشهية واللذيذة التي توضع على طاولتك قد يتسبب الإفراط فيها في الإصابة بالعديد من الأمراض أو المخاطر الصحية.

استشاري تغذية يحذر من الإفراط في تناول الجبنة بأنواعها

ومن جانبه، كشف الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول الجبنة بأنواعها قد يسبب العديد من المشكلات التي تؤثر على صحة الإنسان، مؤكدا: «كل الجبن المصنعة فيها مشاكل».

الموتزاريلا والأنواع الماطة

وأشار استشاري التغذية العلاجية خلال حديثه لـ «هن»، أن الجبن الماطة قد تحتوي على دهون مشبعة، ما يجعلها سيئة على المدى البعيد.

الرومي والكريمي

وعن الجبن المالحة مثل الرومي، قال الدكتور رامي صلاح الدين: «الجبن دي بتكون الصوديوم عالي فيها أوى وده بيعلي الضغط خاصة لمريض الضغط»، وتابع: «علاوة كمان على الجبن البارميزان والجبن الكريمي».

الجبنة القديمة

وحذر الطبيب من الجبنة القديمة، مؤكداً: «فيه كتير منها بيكون عليها فطريات مضرة».

كيف تصنعين الجبن الأبيض في منزلك ليكون خاليا من الدهون؟

طريقة عمل جبنة بيتي

المقادير

1 كوب زيت

1 كوب لبن بودرة

نصف كوب نشا

3 صفار بيض

رشة ملح

1 كوب ماء

3 قطع جبنة مثلثات

طريقة تحضير جبنة بيتي

في الخلاط الكهربائي، اضربي جيداً الزيت والماء والبيض والنشا واللبن البودرة والملح والجبنة المثلثات.

يصب الخليط فى حلة موضوعة في حمام مائي على النار.

يغطى ويترك على نار هادئة لمدة ساعتين أو حتى تمام التماسك.

تترك لتهدأ ثم توضع في الثلاجة لتتماسك.

تقطع شرائح وتقدم.