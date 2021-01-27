طريقة صنع صمغ أظافر في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 02:25 صباحاً - الأظافر الجميلة والمتناسقة، تُعد من الكماليات الجمالية لدى المرأة؛ كونها تُعكس جمال اليدين وتُعبّر عن شخصية المرأة وأنوثتها. لذا، تولي العديد من النساء اهتمامًا كبيرًا لابراز جمال أظافرهن من خلال تزيينها بأجمل ألوان طلاء الأظافرالمستوحاة من أبرز الصيحات الجمالية. ولكن، البعض منهن يعانين من مشكلة تكسّر الأظافر، فيستخدمن تلك الاصطناعية بغية الحصول على أظافر طويلة جذّابة. وعادًة ما يتم ذلك من خلال استعمال مكوّن يضمن ثباتها لفترات طويلة. وبالرغم من انتشار العديد من أنواع مثبتات الأظافر، إلا أن البعض يفضلّن الوصفات الطبيعية الآمنة والفعّالة في تحقيق هذه الغاية.

لذا، يُقدم لك "الخليج 365.نت" طرقًا عديدة لصنع مثبّت أو صمغ الأظافر في المنزل، يُمكن الاعتماد عليها لتثبيت أظافرك الاصطناعية لفترات تدوم طويلًا:



مكونات طبيعية لصنع صمغ الأظافر في المنزل

مكونات طبيعية لصنع صمغ أظافر في المنزل

استعيني بالخطوات الآتية، تُساعدك في صنع صمغ الأظافر في المنزل:



صمغ البطاطس

تحضير صمغ طبيعي من البطاطس لتثبيت الأظافر

يُعدّ صمغ البطاطس أسهل وأقّل تكلفة من الأصماغ الأخرى، وطريقته كالآتي:

نغسل 150غرام من البطاطس جيدًا، ومن ثم نقطعها قطعًا صغيرة، ونضعها في 450 غم من الماء على النار، ونستمر في تحريكها حتى تذوب تمامًا. بعد ذلك، توضع جانبًا ونضف إليها 5 غرامات من الشبّة الناعمة، وتحريكها جيدًا كي يصبح غراءً شفافًا جاهزًا للاستعمال.



صمغ الدقيق

صمغ الطحين لتثبيت الأظافر لمدة طويلة

يُصنع هذا الصمغ من طحين الشعير، ويحضّر وفق الآتي:

نحضر كمية من طحين الشعير أو القمح تتناسب مع كمية الصمغ التي نحتاجها. يُضاف إليها الماء تدريجيًا وتُعجن جيدًا للحصول على مزيج متجانس ليّن. ثم، نضع المزيج على نار هادئة ونستمر بالتحريك حتى يشتد الخليط ويتكاثف ويزداد تماسكه. ولتجنّب التصاق الصمغ بالوعاء يجب علينا الاستمرار بالتحريك، ويُبعد عن النار قبل الغليان (عملية وضع المزيج على النار تستمر بضع دقائق لا أكثر لتجنب الغليان). يُترك المزيج جانبًا كي يبرد، وحين الاستخدام ما علينا إلّا تذويب الصمغ بالماء واستخدامه بكل سهولة.

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صمغ الحليب

يحتوي الحليب على فوائد جمالية، لا سيما في العناية بالأظافر

يحتوي الحليب على نوع من أنواع البروتينات التي تُعرف بمسمى الكازين والذي يتحول إلى لاصق بعد أن يتم وضع الخل عليه، وطريقته كالتالي:

مقادير الغراء 60 غرام من الحليب بنسبة من الدسم 2% فقط، وملعقة طعام كبيرة من الخل، وكمية من صودا الخبز.

نضع الحليب مع الخل في وعاء ونضعهم على النار كي يسخن (عدم وصوله الى مرحلة الغليان). بعد تسخين الحليب يصل إلى مرحلة التخثر ويصبح مثل الجبن المنزلي، يُصفى الحليب من الكتل المتواجدة، ثم، تُضاف إليه كمية من صودا الخبز للحصول على قوام لاصق. يُحفظ الغراء في أوعية نظيفة ومحكمة الغلق. وعند الاستخدام يجب ترك الغراء فترة كافية حتى يجفّ.

نصائح للمحافظة على أظافر جميلة

لحماية أظافرك من المشكلات التي قد تُسبّب في ضررها والحدّ من تكسرّها، لا بدّ من تخصيص روتين العناية بها من خلال الآتي:

نظفّي أظافرك واهتمّي بإزالة الأوساخ العالقة تحتها، بانتظام ومن خلال استخدام فرشاة خاصّة بها.

ابردي أظافرك مرّة في الأسبوع، واحرصي على تعقيم المبرد قبل استخدامه كي لا تتسببي بنقل البكتيريا لأظافرك.

استخدمي زيوتًا مرطّبة على أظافرك وعلى الجلد القاسي المحيط بها لترطيبها وتقويتها.

اختاري مزيل طلاء الأظافر الذي يخلو من مادة الأسيتون؛ لأنّها تسبب جفاف الأظافر.

لا تبالغي في وضع طلاء الأظافر، ولا تضعي الأظافر الاصطناعية باستمرار؛ لإعطاء الأظافر فرصة للتهوية الجيّدة.

ضعي طبقة الأساس الشفّافة قبل وضع طلاء الأظافر، وكذلك بعد جفافه؛ لأنّ ذلك يزيد قوّة الأظافر، ويمنع إصابتها بالفطريّات لها.

تناولي الأغذية المحتوية على نسبة مرتفعة من الحديد مثل الخضار الورقيّة؛ لأنها تقوّي الأظافر وتحميها من التكسّر، ويمكنك دعم ذلك بأخذ المكمّلات الغذائية بعد استشارة الطبيب.

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