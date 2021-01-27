طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الزيتون الأخضر المخلل من الأطعمة التي تتمتع بشعبية كبيرة، ويعد من المقبلات الأساسية لدى الأسرة المصرية، ما يدفع ربات البيوت للبحث عن الوصفة الأصلية لتحضيره في المنزل، خوفًا من شرائه بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وفيما يلي خطوات تحضير الزيتون الأخضر المخلل في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير الزيتون الأخضر المخلل

زيتون أخضر

ملح

ماء

عصير الليمون

العصفر

حبة البركة

زيت

طريقة تحضير الزيتون الأخضر المخلل

- في البداية لا بد من غسل الزيتون بالماء الفاتر جيدًا، ثم شقه بالسكين.

- في الخطوة التالية يتم إحضار وعاء عميق، لخلط كلا من حبة البركة والملح وعصير الليمون والعصفر.

- يتم إحضار «برطمان زجاجي» لوضع الزيتون بداخله ثم إضافة الخليط، وبعدها يتم إضافة الماء حتى تغطية الزيتون.

- يتم إضافة قشر الليمون والزيت.

- ترك البرطمان مغلق لمدة شهر ونصف، حتى يتحول إلى «مخلل».