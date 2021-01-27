منها الحمضيات.. 8 روائح تجعلك تشعر بالسعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تؤثر بعض الروائح عند استنشاقها على سلوك الإنسان ومشاعره، حيث إن هناك منها ما تجعلنا نشعر بالسعادة وتحسين المزاج بشكل أفضل وتحسين الذاكرة.

وفيما يلي، مجموعة من الروائح التي تجعلك أكثر سعادة، وفق ما ذكر موقع "readersdigest".

1- الصنوبر:

وجدت الأبحاث أن هذه الرائحة، تساعد في تقليل التوتر، ووجدت دراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص في جامعة كيوتو اليابانية أن الاكتئاب والقلق قد انخفضا بشكل كبير بعد المشي في غابات الصنوبر يوميا.

2- الحمضيات:

ثبت أن رائحة الفاكهة المليئة بفيتامين سي تعزز الطاقة واليقظة، وقد كشفت الدراسات أن رائحة الليمون على وجه الخصوص يمكن أن تقلل التوتر وتترك انطباعًا إيجابيًا لدى الآخرين.

3- كريم واقي الشمس:

رائحته تذكرنا بأيام الشاطئ المشرقة، وترتبط هذه الرائحة بوقت عطلة خالية من الإجهاد عندما تكون عادة أكثر استرخاءً وسعادة من المعتاد.

4- العشب الطازج:

الباحثون في أستراليا اكتشفوا أن في العشب مادة كيميائية تنبعث من العشب المقطوع حديثًا يمكن أن تجعل الأشخاص أكثر استرخاءً ويشعرون بالبهجة.

5- الزهور:

زهرة اللافندر تساعد على تهدئة الجسم، بالإضافة إلى أنه يخفف الأرق والاكتئاب والتوتر، كما ثبت أن الياسمين يعزز الحالة المزاجية.

6- إكليل الجبل:

ثبت أن إكليل الجبل يعزز قوة الدماغ، ولقد وجدت الدراسات أن رائحة هذه العشبة تعزز قدرة الأشخاص على تذكر الأحداث والمهام المعقدة.

7- النعناع:

يُعرف النعناع بقدرته على تحسين الحالة المزاجية وتحفيز عقلك وجسمك، وقد أظهرت الدراسات أن الرياضيين الذين يشمون رائحة النعناع قد حسنوا من الأداء الرياضي والتنفس بشكل أفضل.

8- بودرة الأطفال:

يقول الخبراء أن رائحة بودرة الأطفال تذكرنا بالسلامة والأمان التي شعرنا بها كأطفال، وبالنسبة للآباء، فإنه يستحضر ذكريات السعادة التي شعروا بها عندما كان أطفالهم صغارًا.