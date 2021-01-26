للمرة الأولى.. ليلى علوي تنشر صور نادرة مع ابنها: أقرب إنسان ليا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت الفنانة الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بنشرها صور جمعتها بابنها «خالد»، في مرحلة طفولته وشبابه.

وأرفقت الفنانة تعليقا، قائلة: «أكتر لحظة بلاقي نفسي مش عارفة أتكلم أو أعبر عن اللي حاسة بيه هي اللحظة اللي بتكلم فيها عنك، عن ابني وسندي وضهري في الدنيا، بيتهيألي كل أم بتحس كده ناحية ولادها وبالذات لما يبدأوا يكبروا ومسؤوليتهم تتحول لصداقة وصحوبية وأوقات حلوة بنتشاركها زي الصحاب، خالد صاحبي وأخويا وابني وأقرب إنسان ليا في الدنيا وحبي ليك أكبر بكتير من كل اللي ممكن يتكتب، بدعيلك بالنجاح والسعادة والرضا والصحة وإن ربنا يديلك كل اللي بتحلم بيه وأكتر».

ليلى علوي تكشف أمنيتها للعام الجديد في فيديو عمره 33 عامًا

وفي ديسمبر الماضي، نشرت ليلى علوي مقطع فيديو مصور من إحدى البرامج التلفزيونية التي ظهرت خلالها، يعود تاريخه لعام 1988، أي قبل 33 عامًا، من الاحتفال برأس السنة الجديدة في ذلك الوقت، عبر حسابها بموقع «إنستجرام».

وخلال الفيديو كانت هنأت الفنانة جمهورها ومحبيها، قائلةً: «يا رب سنة حلوة علينا كلنا، وكل واحد فينا يحقق كل حاجة حلوة بيتمناها، وكل سنة في حاجة بقولها كل سنة، حب كل واحد لعمله ولبيته، ويا رب يقرب كل الخير مننا ويبعد الشر عنا».

وأرفقت «ليلى» تعليقًا على الفيديو التي ظهرت به: «الحب بين الناس، والحب للبلد، وحب كل واحد لعمله، عدت السنين ولسة أمنياتي للسنة الجديدة زي ماهي».

ليلى علوي في مهرجان القاهرة

وخلال فاعليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، كانت أطلت الفنانة ليلى علوي بفستان أسود طويل، تميز بأنه طويل ومزين بقماش شفاف يظهر البطانة القصيرة، مع اعتمادها على مكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.