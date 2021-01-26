خطوات تطبيق المناكير الفرنسي في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 يناير 2021 07:34 مساءً - تعددت ألوان المناكير وابتكارات طلي الأظافر، إلّا أنّ المناكير الفرنسي يبقى الأحبّ إلى قلب العديد من السيدات. كما أنه حاجة لكل سيدة في بعض الأيام، حيث لا تستطيع اعتماد أيّ لون على أظافرها. إذا كنتِ تجدين صعوبة في تطبيق المناكير الفرنسي.

أسهل الخطوات لتطبيق الفرانش في المنزل

مناكير فرنسي



أنتِ بحاجة الى:

- وعاء صغير من الماء الدافئ

- مزيل طلاء الأظافر

- مزيل الطلاء على شكل القلم مع رأس ريشة

- مقص

- مقلّم الأظافر

- أداة إزالة اللحم الميت

- كريم إزالة اللحم الميت

- مرطّب اليدين

- منشفة صغيرة

- كرات القطن

- شريط لاصق

- الطلاء المؤسّس

- طلاء أظافر بلون أبيض

- طلاء أظافر باللون الشفاف أو المخصص للفرنسي

- منشّف الأظافر

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طريقة التطبيق

خطوات الفرانش



-استخدمي الكرات القطنية مع مزيل الطلاء، لتنظيف الأظافر جيدًا من كل الترسّبات. احرصي على ألّا تستخدمي المزيل الذي يحتوي على الآسيتون، إذ إنه يجفف الأظافر.

-قصّي أظافركِ بشكل تكون بالطول نفسه. هذه الخطوة مهمة كي تستطيعي الحفاظ على رسمة فرنسي دقيقة.

-قلّمي أظافركِ وتأكدي من أنها كلها بالطول عينه. احرصي على تحريك المقلّم باتجاه واحد، منعًا لتكسّر الأظافر.

-يمكنكِ تقليم أظافركِ بشكل بيضوي، إلّا أنّ الشكل المربع يبقى الأجمل للطلاء الفرنسي.

-طبّقي كريم اللحم الميت أو الزيت، ثم ضعي أظافركِ في وعاء من الماء الفاتر المائل الى السخونة لمدة 5 دقائق.

-جفّفي أظافركِ بالمنشفة

-استخدمي عود إزالة اللحم الميت واسحبيها من الأسفل الى الأعلى. احرصي على ألّا تقصّي اللحم الميت كي لا يصبح قاسيًا.

-يمكنكِ إزالة كل ما يبقى من ترسيبات تحت الظفر، بواسطة الجهة الأخرى من العود. هذه الخطوة مهمّة جدًّا مع المناكير الفرنسي، لأنه لا يخفي عيوب الظفر كالألوان الأخرى.

-استخدمي كريم الترطيب ورطّبي يديكِ وأظافركِ جيدًا. إذ إنّ الأظافر الجافة تؤدي إلى زوال المناكير بسرعة.

-طبّقي الطلاء المؤسّس واحرصي على ألّا تُكثري كي لا تصبح الطبقات كثيفة وسميكة.

-إذا كنتِ تريدين أن يجف الطلاء الفرنسي بسرعة بعد كل طبقة تضعينها من المناكير، مرّري أظافركِ تحت المياه الباردة.

-انتظري حتى يجفّ الطلاء المؤسس جيدًا، ومن ثمّ ابدئي بلفّ أطراف الأظافر بالشريط اللاصق، بحسب قياس الخط الأبيض الذي تريدينه. حجم الخط الأبيض مرتبط بطول أظافرك، فاذا كانت قصيرة، ننصحكِ أن تعتمدي الخط الرفيع.

-استخدمي الطلاء الأبيض وضعيه عند الجهة العلوية من الظفر

-مرّري أظافركِ تحت المياه الباردة، وبعد أن تجفّ انزعي الشريط اللاصق

-استخدمي طبقة من المناكير الشفّاف قبل منشّف الطلاء.

-اذا بقي ترسّبات بعد إزالة الشريط، استخدمي القلم المزيل لتنظيف حوافّ الظفر.

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