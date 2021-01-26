شيماء سبت تلهم الشابات إطلالات جريئة ومتجدّدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 يناير 2021 07:34 مساءً - شيماء سبت، ممثلة بحرينية حازت عدة جوائز كأفضل ممثلة في عدة دول عربية، بالإضافة إلى تميُّزها في عالم الأزياء والجمال؛ حيث تلجأ للمكياج الخليجي المميز والأزياء الأنيقة المناسبة للنساء في عمرها. ومن وحي حسابها على إنستجرام، حيث يتابعها فيه أكثر من مليونَيْ شخص، نرصد لكُنَّ أبرز إطلالاتها.



تنسيقات اللون الأسود من شيماء سبت

اطلالة شيماء سبت بالأسود اللامع



تعتمد الكثيرات من النساء على تنسيق أزيائهن باللون الأسود؛ لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أكثر فخامة وجمالًا، لذا تأنقت شيماء سبت بعدة خيارات يمكنك أن تعتمديها لأناقتك، ومنها جمبسوت أسود لامع مصمم بأكمام متوسطة الطول، وأكملته بمجوهرات فضية مع تسريحة الشعر المرفوع بأسلوب ذيل الحصان، مع المكياج القوي بدرجات اللون الأحمر.

الفستان الأسود من شيماء سبت

فيما ظهرت بفستان ضيق أسود مصمم بحزام للخصر مع تسريحة الويفي للشعر، والمكياج المرتكز على درجات اللون الأحمر لأناقة كلاسيكية.

فستان كلاسيكي من شيماء سبت

وفي الإطلالة الثالثة ارتدَتْ فستانًا أسود ناعمًا مصممًا بأكمام مكشوفة الأكتاف مع تسريحة الشعر المموج والمكياج الخليجي المرتكز على طلاء الشفتين الفوشيا للمسة عصرية.

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خيارات الأزياء العملية بأساليب شيماء سبت

شيماء سبت



تقع الكثيرات من النساء في حيرة عندما يتعلّق الأمر باختيار أزياء العمل لكلّ يوم، لذا نلهمك -عزيزتي- بعض التنسيقات الناعمة من شيماء سبت؛ حيث نسقت بنطالًا أسود مع قميص أبيض مزين بخطوط سوداء مموجة، وأكملت مظهرها بتسريحة مرفوعة للشعر مع مكياج مرتكز على درجات اللون البني، وفي إطلالة عصرية اختارت بنطالًا وبليزر باللون الأصفر مع قميص أبيض تقليدي، وأكملت مظهرها بتسريحة الويفي المنسدل على الكتفين مع المكياج البني.

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إطلالات كاجوال من شيماء سبت

تنسيق كاجوال مريح من شيماء سبت



تلجأ الكثيرات من النساء لخيارات الأزياء الكاجوال في مظهرهن اليومي، ومنهن شيماء سبت؛ التي أطلت بجمبسوت بكاروهات اللونين الأسود والأبيض مع الخطوط الجانبية الحمراء لمظهر ناعم ومريح في المشاوير اليومية.

فستان كاجوال من شيماء سبت

وتألقت في الإطلالة الثانية بفستان كاجوال قصير وفضفاض مصمم بخطوط اللونين الأبيض والأسود بطريقة عصرية، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض ونظارات سوداء مع تسريحة الويفي للشعر الطويل.

