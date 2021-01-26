«إيمان» ترسم وجوه الأشخاص في بورترية من المسامير: حبيت أكون مختلفة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كان التميز عنوانها وهدفها الأسمى، حاولت البحث عن ما هو جديد وإعلاء اسمها عاليًا، فقررت اختيار نموذجًا ربما هو الأصعب في التنفيذ فضلًا عن المجهود البدني والذهني الذي يستغرقه، لتجد إيمان صالح، صاحبة الـ24 عامًا، ابنة محافظة الإسكندرية، وخريجة كلية التربية النوعية قسم فنون، ذاتها في رسم البورترية باستخدام «المسامير»، لوجوه الأشخاص، فضلًا عن الرسم على الجدران والحوائط.

تستخدم إيمان بين 2000 إلى 2500 مسمار، لرسم بورترية لوجوه الأشخاص، وتقضي أكثر من 7 أيام حتى تنتهي من العمل، وذكرت كواليس استخدامها المسامير، في رسم اللوحات الفنية، خلال حديثها لـ«الوطن»، «فكرت في تطوير فن البورترية بإضافة الجديد من خلال استخدام المسامير لتشكيل وجوه الأشخاص، وبعد بحث طويل هداني تفكيري لهذا النوع الشاق، إذ قررت تحدي ذاتي وتحدي الجميع، وكان ما قررت العمل عليه في مشروع تخرجي الجامعي، والذي بمجرد الانتهاء منه نال استحواذ وإعجاب الكثيرين».

إيمان تبدع في رسم الوجه بالمسامير: يحتاج لتنفيذه 7 أيام

«محدش كان متوقع النتيجة لانه كان صعب، وغيرت التصميم في آخر وقت»، تواصل إيمان الحديث عن فن البورترية باستخدام المسامير، مضيفةً «الأول برسم البورترية من خلال تقسيم الوجه مربعات صغيرة 9 مل على الخشب، وممكن ياخد معايا يومين والتنفيذ 5 أيام».

استوحت الفتاة العشرينية، فكرة استخدام المسامير، من الفنان Andrew Myers، «كنت بدور على حاجة مختلفة، وحبيت اشتغل بالطين الأسواني، وحاولت اتواصل مع الفنان ولكن محالفنيش الحظ».

إيمان ترسم على الجدران وتعرض لوحاتها أون لاين

دشنت إيمان، عقب تخرجها في الجامعة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، باسم«أزرق»، لعرض لوحاتها بالمسامير، فضلًا عن رسوماتها على الجدران،« عملت جاليري بعد ما اتخرجت أنا وصديقة ليا، ولكن اضطرينا نوقفه مؤقتًا بسبب الظروف المالية، واشتغلنا أون لاين في تنظيم الحفلات وأعياد الميلاد».