الامارات | نصيحة مهمة بعد التعافي من «كورونا».. لأجل سلامة عضلة القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة بعد التعافي من «كورونا».. لأجل سلامة عضلة القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أخصائي طب القلب الرياضي البروفيسور الألماني مارتن هاله إنه لا ينبغي العودة السريعة لممارسة الرياضة بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد؛ مشيراً إلى أن التعجل في ممارسة الرياضة بعد التعافي من «كوفيد-19» قد يرفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب واضطرابات نظم القلب.

وأشار إلى أنه يمكن أخذ فترة راحة قبل العودة لممارسة الرياضة تبعاً للقيم الاسترشادية التالية:

- أسبوعان على الأقل في حال عدم ظهور أعراض.

- أسبوعان إلى أربعة أسابيع على الأقل بدءاً من ظهور الأعراض في حال المسار الخفيف للمرض أي المعاناة من سعال وحمى.

- شهر في حال الإصابة بالتهاب رئوي.

- ثلاثة أشهر في حال الإصابة بالتهاب عضلة القلب.

وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب قبل العودة لممارسة الرياضة لتجنب أي مخاطر صحية محتملة.

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