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الامارات | نصيحة مهمة بعد التعافي من «كورونا».. لأجل سلامة عضلة القلب

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ميونخ - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أخصائي طب القلب الرياضي البروفيسور الألماني مارتن هاله إنه لا ينبغي العودة السريعة لممارسة بعد التعافي من ؛ مشيراً إلى أن التعجل في ممارسة الرياضة بعد التعافي من «كوفيد-19» قد يرفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب واضطرابات نظم القلب.

وأشار إلى أنه يمكن أخذ فترة راحة قبل العودة لممارسة الرياضة تبعاً للقيم الاسترشادية التالية:

- أسبوعان على الأقل في حال عدم ظهور أعراض.

- أسبوعان إلى أربعة أسابيع على الأقل بدءاً من ظهور الأعراض في حال المسار الخفيف للمرض أي المعاناة من سعال وحمى.

- شهر في حال الإصابة بالتهاب رئوي.

- ثلاثة أشهر في حال الإصابة بالتهاب عضلة القلب.

وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب قبل العودة لممارسة الرياضة لتجنب أي مخاطر صحية محتملة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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