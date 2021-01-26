استولين على ملايين الجنيهات.. حكاية سيدات ارتدين ثوب النصب على المواطنين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«نهال.م» 25 عامًا، السيدة التي تمكنت من النصب على أهل قريتها بالمنصورة، وسرقة مبالغ طائلة منهم، بزعم الدخول في مشروع تجاري، واستيراد أجهزة كهربائية وملابس، وأن الأرباح طائلة.

14 مليون جنيه، هو المبلغ المالي الذي حصدته العشرينية، من أهالي قريتها، وما زالت الأجهزة الأمنية في رحلة بحث عن الفتاة التي تمكنت من ارتداء ثوب النصب على قريتها.

«نهال» لم تكن أولى السيدات اللائي تمكن من النصب، فسبقتها عدد من السيدات تعرضن للتهمة ذاتها.

12 قضية ضد أشجان

«أشجان.ع» 41 سنة، السيدة التي ألقى القبض عليها، بتهمة النصب على المواطنين، فهي صاحبة مكتب استيراد وتصدير، ومن خلال عملها نصبت على الكثير من المواطنين.

12 قضية، عدد القضايا التي حررت ضد السيدة الأربعينية، التي مارست أعمال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرتها على تخصيص وحدات سكنية لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مدعية عملها كموظفة بذات الهيئة نظير التحصل منهم على مبالغ مالية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها، واعترفت بارتكاب الوقائع.

سيدة الإسكندرية تحصل على 400 ألف

وفي الإسكندرية، قبضت مباحث الأموال العامة على سيدة، بتهمة الاحتيال والنصب على المواطنين، بعدما أوهمتهم بقدرتها على توفير فرص عمل لهم بالدول الأجنبية.

وحصلت سيدة الإسكندرية من نصبها على المواطنين على قرابة 400 ألف جنيه، وذلك بزعم أنها تعمل في إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، وإيهامهما بقدرتها على توفير تأشيرة سفر وإقامة لهما بتلك الدولة، وكذلك توفير فرص عمل، وعدم وفائها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية.

سيدة قليوب استولت على مبالغ مالية

وفي القليوبية لم يختلف المشهد، إذ تم ضبط سيدة في القليوبية قامت بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية، إذ أنشأت صفحة على «فيس بوك»، بزعم توفير حجوزات بإحدى المدن السياحية.

وقامت السيدة بالنصب على العديد من المواطنين، بزعم تنظيم رحلات سياحية وترفيهية وحجز غرف بالفنادق بالعديد من المدن السياحية، وإيهام الضحايا أن الشركة حاصلة على ترخيص من الجهات المعنية لممارسة ذلك النشاط، وتمكنت تحت ذلك الزعم من الاستيلاء على مبلغ (16) ألف جنيه مصري من الشاكى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.