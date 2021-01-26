الامارات | «سبايس إكس» ترسل عدداً قياسياً من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «سبايس إكس» ترسل عدداً قياسياً من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق صاروخ «فالكون 9» من صنع شركة «سبايس إكس» أمس، حاملاً عدداً قياسياً من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، على ما أعلنت الشركة.

وأشارت «سبايس إكس» إلى أن الصاروخ انطلق من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا.

وقال المسؤول في الشركة إن «فالكون 9» كان يحمل 133 قمراً اصطناعياً تجارياً وحكومياً، إضافة إلى عشرة أقمار اصطناعية تابعة لـ«سبايس إكس». وأضاف «هذا أكبر عدد على الإطلاق» من الأقمار الاصطناعية المرسلة «خلال مهمة واحدة».

وأفادت «سبايس إكس» في سلسلة تغريدات بأن الأقمار الاصطناعية الـ143 نُشرت بنجاح.

وتسعى الشركة إلى أن تضع في المدار آلاف الأقمار الاصطناعية الصغيرة لتشكيل كوكبة «ستارلينك» التي تسعى من خلالها إلى توفير إنترنت سريع من الفضاء.

وفي ظل مخاوف أبداها علماء إزاء عدد الأجسام التي تدور حول العالم، تؤكد «سبايس إكس» أن أقمارها الاصطناعية مصممة للاحتراق في الغلاف الجوي في غضون سنوات قليلة.

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