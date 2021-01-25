فوائد عديدة لـ شوربة الفراخ.. بينها إصلاح الخلايا وضرر واحد

القاهرة - سمر حسين - صحة

حساء الدجاج كان يقدم قديما كـ مقبلات قبل الطعام، والهدف منه هو الاستفادة من كل مكونات الطير، بوضع العظام ومخلفات الطائر أو الدجاج مع الخضروات والبصل في ماء على النار، وحاليًا يمكن استخلاص شوربة الفراخ بسلق الدجاجة كاملة.

وللحصول على أقصى قائدة صحية لشوربة الدجاج دون دهون كثير، تلق الدجاج دون الجلد، ويقدم موقع «هُن»، أبرز فوائد شوربة الدجاج، بحسب موقع «ويب مد» الطبي المتخصص.

فوائد شوربة الدجاج

مرق الدجاج غني بالأحماض الدهنية الأساسية والبروتين، وكلاهما يساعد جسمك على بناء وإصلاح خلايا العضلات والعظام والجلد والدم، مرق الدجاج أيضًا مصدر غني بالمعادن مثل الحديد.

يحتوي مرق الدجاج على عنصر السيلينيوم الذي يساعد في منع وإدارة أمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفاتها، بما في ذلك السكتات الدماغية وارتفاع الكوليسترول في الدم.

قد تحتوي مرق الدجاج أيضًا على:

فيتامين ب 12.

فيتامين سي.

مضادات الأكسدة.

فيتامين أ.

فيتامين د.

فيتامين هـ.

فيتامين ك.

بساعد مرق الدجاج على تهدئة الجسم بالحرارة والترطيب ومده بالعناصر الغذائية، كما أن مرق الدجاج غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة ضد الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا والتسمم الغذائي.

التحكم في الوزن

مرق الدجاج خيار ممتاز منخفض السعرات الحرارية للاستمتاع به كجزء من وجبة متوازنة.

يمكن استخدام مرق الدجاج كبديل للوصفات الغنية بالدهون أو كوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية. كجزء من نظام غذائي متوازن، يمكن أن يساعد مرق الدجاج في منع السمنة وتشجيع فقدان الوزن الصحي.

تقلل الالتهابات

يحتوي لحم الدجاج على مركب يسمى كارنوزين، والذي قد يساعد في تخفيف الالتهاب. يرتبط الالتهاب المزمن بالمراحل المبكرة من العدوى الفيروسية. أظهرت الأبحاث أيضًا أن الالتهاب يأتي مع فرصة أكبر للإصابة بأمراض مثل السرطان.

توسيع ممرات الأنف

مرق الدجاج لا يوفر فقط العناصر الغذائية القيمة لمساعدة جسمك على محاربة الأمراض والبرد والإنفلونزا، ولكن السوائل الساخنة مثل مرق الدجاج تساعد في تحريك المخاط وتنظيف المسالك الهوائية وتخفيف احتقان الأنف.

الترطيب

تساعد مرق الدجاج، كسوائل، في الحفاظ على رطوبة الجسم. نظرًا لاحتوائه على كميات عالية نسبيًا من الصوديوم، فإن مرق الدجاج يوفر أيضًا طريقة طبيعية للمساعدة في تجديد إلكتروليتات الجسم.

تعتبر إعادة الترطيب مهمة بشكل خاص إذا كنت تتعافى من أشياء مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا أو التسمم الغذائي.

المخاطر المحتملة لمرق الدجاج

مرق الدجاج مليء بالصوديوم، والذي يجب على الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب الحد منه.

كما يجب التأكد من مراقبة مقدار الملح الذي تضيفه إلى أي أطباق المرق للتحكم في الصوديوم.

إذا كنت تفضل شراء مرق الدجاج المعلب بدلاً من تحضيره بنفسك، فتأكد من إعادة التحقق من الملصق. حتى الأنواع «منخفضة الصوديوم» قد تحتوي على الكثير من الصوديوم.