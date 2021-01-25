مكياج قوي من خبيرة المكياج مريم المحميد للمرأة العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 05:35 مساءً - إذا كنت تميلين الى المكياج القوي سواء لجهة الشفاه أو العيون، بإمكان أن تستوحي أجمل الأفكار من خبيرة المكياج مريم المحميد. وقد اخترنا لك في هذا المقال مجموعة أساليب مكياج قوي لتطبقيها على طريقة الـ ميك أب أرتيست مريم المحميد.



مكياج لامع بتدرجات البنفسجي

مكياج لامع بتدرجات البنفسجي



لقد أصبح واضحاً أن البنفسجي هو من أكثر ألوان المكياج رواجاً في الوقت الراهن، لذلك بإمكانك اعتماد مكياج عيون لامع بتدرجات البنفسجي على طريقة خبيرة التجميل مريم المحميد، بحيث تعتمدين تدرجات اللون البنفسجي بلمسة لامعة على كامل الجفن العلوي، الثابت والمتحرك، وعند مدمع العين وعلى خط الجفن السفلي، الى جانب الرموش الاصطناعية.

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روج زهري فاقع

روج زهري فاقع



إذا كنت ترغبين في إبراز شفتيك باستخدام أحد ألوان الروج القوية والجريئة، بإمكانك اعتماد الروج الزهري الفاقع بلمسة لامعة بأسلوب الخبيرة مريم المحميد، فهو يمنحك إطلالة أنثوية جذابة. واحرصي على اعتماد مكياج عيون هادئ باللون الوردي مع الأيلاينر الأسود الناعم على طول خط الجفن العلوي.

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مكياج عيون خليجي ثقيل

مكياج عيون خليجي



إذا كنت من محبات المكياج الخليجي الثقيل، طبقيه على طريقة الميك آب أرتيست مريم المحميد، بحيث تعتمدين الكحل الأسود المسحوب الى خارج العين، وتظللين تحت العين بالظلال الداكنة، واستخدمي على الجفن المتحرك وعند مدمع العين ظل العين البيج الفاتح، الى جانب الرموش الطويلة جداً والروج الأحمر الداكن.

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مكياج عيون غرافيكي

مكياج عيون غرافيكي



يعد المكياج الغرافيكي إحدى أبرز صيحات المكياج التي تلاقي انتشاراً كبيراً حالياً، فإذا كنت ترغبين في اعتماده، بإمكانك تطبيقه بأسلوب مريم المحميد، بحيث تستخدمين ظلال العيون البرونزية على الجفن العلوي وتحت العين، على أن تستخدمي ظلاً داكناً عند زاوية العين الخارجية بشكل مسحوب، وضعي القليل من الظل اللامع على النصف الداخلي للجفن السفلي، مع تحديد داخل العين بالكحل الأسود.

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مكياج سموكي قوي

مكياج سموكي قوي



تتميز مريم المحميد بطريقة تطبيقها لظلال العيون بشكل يجعل العين مسحوبة وأكثر حجماً، فهي تمزج بين ألوان ظلال العيون بإتقان وتجعلها مسحوبة الى خارج العين. وهي تعتمد الطريقة نفسها لتطبيق مكياج عيون سموكي قوي يرتكز على الألوان الداكنة عند خطي الرموش العلوية والسفلية، مع ظل فاتح على الجفن المتحرك.

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