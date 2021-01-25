البلوجر الكويتية فجر تُلهمك أجمل الإطلالات الشتوية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 05:35 مساءً - تعتمد البلوجر وخبيرة التجميل الكويتية فجر العديد من التنسيقات المحتشمة المواكبة للموضة ومجتمعها العربي بشكل عام، لذا نلهمك - عزيزتي - من وحيها أحدث التنسيقاتالشتوية المناسبة لمشاويرك المختلفة.

تنسيق المعاطف العصرية من فجر

تنسيق المعطف العصري بأسلوب عملي من فجر



تنشر دور الموضة العديد من المعاطف ذات التصاميم العصرية المواكبة لخطوط الموضة كل موسم شتوي، لذا تأنقت فجر بمعطف أخضر مزين بقماش أسود على الأطراف مع بنطال بني وبلوزة وحجاب باللون الأبيض لأناقة ناعمة وعصرية، فيما تزينت في إطلالة عملية ببنطال وبلوزة وحجاب يكسوهم اللون الأسود، مع معطف مصمم بتداخل قماشين مختلفين، أحدهما أخضر وآخر كاروهات باللون الأبيض مطرز بألوان مختلفة، وفي مظهر مناسب للسفر أطلت فجر بمعطف رمادي مزين بالريش على الياقة مع إطلالة يكسوها اللون الأسود زيَّنتها بقلادة من علامة ديور مع حقيبة سوداء لليد، وفي مظهر عملي للشابات ظهرت بمعطف كاروهات باللون الزهري، مع إطلالة يكسوها اللون الأسود.

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إطلالات يومية كاجوال

فجر بإطلالة كاجوال عملية



لمظهر كاجوال محتشم مناسب لمشاويرك اليومية يمكننا أن نُلهمك عدة تنسيقات من فجر، حيث ارتدت بنطالاً من الجينز الأزرق مع بلوزة حمراء طويلة مصممة بحزام للخصر وأكمام عصرية، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأسود لمظهر كلاسيكي ناعم، ونسقت في إطلالة أخرى بلوزة رمادية مصممة بقصة محتشمة ورقبة مرتفعة مع بنطال وصدرية باللون الأسود، وأكملت تفاصيل الإطلالة باللون الأسود لمظهر حيادي، أما في الإطلالة الثالثة فاختارت بنطالاً أبيض مع بلوزة سوداء طويلة مصممة بالريش الناعم على أطراف الأكمام، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأسود.

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خيارات فجر للمناسبات

إطلاله عصرية للمناسبات من فجر



لخيارات محتشمة في المناسبات الشتوية تألقت فجر بمعطف بنفسجي عصري مصمم بقصة طويلة وأكمام الكاب المكشوفة مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، وفي خيار عصري أحادي تجملت فجر ببنطال وبلوزة واسعين باللون الأخضر الداكن مع معطف أخضر طويل تزينه نقوش ذهبية، وأكملت مظهرها بحزام أخضر مُحدد للخصر لأناقة مميزة.

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