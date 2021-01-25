الجلد من أفضل اختيارات الرجل لهذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 05:35 مساءً - لم تقتصر موضة الأزياء الجلد على الفتيات فقط، بل ظهرت أزياء الجلد الرجالي وتصدّرت منصات الموضة لشتاء 2021؛ كونها قطع ملابس مميزة ومهمة أيضاً لكل رجل، بإمكانه أن يرتديها مع جميع إطلالاته المختلفة.



تصاميم عصرية

سترة جلدية من بولو رالف لورين Polo Ralph Lauren

لا شكّ أن السترات الجلدية تعتبر أيقونة الموضة؛ لأنها العامل المشترك في أناقة الرجل الشتوية بمختلف أنماطها وأنواعها، حيث تمّ ابتكارها بداية في شكلها الحديث؛ لحماية سائقي الدراجات النارية من الحوادث، ليتم بعدها استخدام السترات الجلدية الرجالية بشكل أوسع وبتصاميم عصرية؛ حتى تكون رفيقة الرجل الدائمة خلال فصل الشتاء البارد.

برزت التصاميم العصرية من السترات الجلدية حتى تتكامل بشكل مثالي للغاية مع أنماط الكاجوال والأنماط الكلاسيكية لملابس الرجال، وتمنح الدفء والحرارة خلال مختلف أوقات النهار الشتوي البارد.

دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana

مع تعدّد الموديلات والأنواع التي تمّ ابتكارها من السترات الجلدية، لا بدّ أن يختار الرجل واحدة منها ويقتنيها في خزانته؛ لضمان الظهور الدائم بكامل الأناقة والجاذبية.

هذه القطعة لا تقيّد الرجل على الإطلاق، بل على العكس؛ يمكن ارتداؤها خلال جميع إطلالاته المختلفة، بداية من الكاجوال إلى الفورمال في العمل، أو حتى في إحدى المناسبات الرسمية والاجتماعية المختلفة.

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سترة جلدية من لانفان Lanvin

إذا كان الرجل يفضّل الظهور بلوك كاجوال، من خلال الجاكيت الجلد، فمن المهم تنسيقه مع بنطلون جينز عصري، أو حتى مع بنطلون من القماش بأي لون من الألوان العصرية، بالإضافة إلى حذاء كلاسيكي بالطبع وقميص بسيط؛ لخطف الأنظار، سواء كان في العمل، أو في إحدى المناسبات.



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عالم الموضة الرجالية

سترة جلدية طويلة من هيرمس Hermes

لا شكّ أن عالم الموضة الرجالية وفّر الكثير من التصاميم والموديلات وألوان الجاكيت الجلدية العصرية، بداية من الجلد الأسود الذي يُفضّل ارتداءه أغلب الشباب، إلى الجاكيت البني، الهافان، النبيتي... فلكل لون مكانته الخاصة في أناقة الرجل وأسلوبه.

هذا ولم تقتصر الموديلات الرجالي الجلد على الجاكيت فقط، وإنما ظهر أيضاً خلال شتاء 2021 مجموعة من البنطلونات الرجالي الجلد التي يُفضّل ارتداءها عددٌ من الشبان، فبرزت تصاميم منها قوية اللمعان مع السترات المطابقة، فيما برزت أيضاً السراويل الجلدية باللون الرمادي.

أوفر أول جلد من لومير Lemaire



من أشهر القطع التي يمكن ارتداؤها مع الجاكيت الجلد الأسود هو التيشيرت الأبيض ذو ياقة حرف V، ويمنح هذا اللون الرجل إطلالة جذابة، كما يعمل اللونان الأبيض والأسود في الملابس على حدوث توازن، أما التيشيرت المخطّط أو البلوفر الخفيف المخطط تحت الجاكيت الأسود؛ فهو يتناسب مع الجميع، ولهذا فمن الأفضل أن يحاول الرجل تجنب ارتداء هذا النوع من الملابس تحت الجاكيت.

سروال جلد من تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger

إن ارتداء القميص القطني الأزرق مع الجاكيت الأسود الجلد، يمنحه شعوراً جيداً، ويميل إلى الرسمية إلى حدّ ما، فيمكنه الذهاب إلى العمل أو المناسبات به، ويبدو أن الجينز الأزرق قطعة ملابس مثالية تتماشى مع أغلب الملابس بشكل عام، وأن ارتداءه مع الجاكيت الجلد الأسود؛ سيمنحه مظهراً أنيقاً في الشتاء.

أكني استوديو Acne studios

يتماشى الجاكيت الجلد الأسود مع الحذاء الجلدي، سواء كان لونه أسود أو رمادياً أو بنياً، فالألوان الداكنة رائعة معه، ويمكن تنسيق الجاكيت مع حذاء أسود وجينز رمادي أو أزرق، وأخيراً يجب ألا ينسى الرجل ارتداء ساعة اليد الضخمة ذات السوار الجلدي الأسود؛ لمنحه لمسة أنيقة على مظهره العام.

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