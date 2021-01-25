صاحبة أكبر خدود بالعالم تثير الجدل بصورة من مراهقتها: ماذا فعلتي بهذا الجمال؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادت عارضة الأزياء الأوكرانية أنستازيا بوكرشوك، البالغة من العمر 39 عاما، وصاحبة أكبر خدود في العالم، من جديد، إلى إثارة الجدل حولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي بمنصة الفيديوهات الشهيرة «تيك توك»، صورة لها قبل 12 عاما، حيث ظهرت خلالها بشكلها الحقيقي قبل تغير ملامحها وإجرائها للعديد من عمليات التجميل.

ذهول المتابعين

أثارت صورة العارضة الأوكرانية، ذهول متابعيها، إذ بدت مختلفة تماما عما تظهر به حاليا، بعدما فاجأتهم بتعليق على الصورة التي لاقت تفاعلا من أكثر من 249 ألف متابع، قالت فيه:«هل تعرفون تلك المرأة؟ أنا في سن الـ18»، بحسب «ديلي ستار» البريطانية.

عمليات التجميل

أنفقت أنستازيا بوكرشوك، أكثر من 1500 جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 31 ألف جنيه مصري، لتحسين شكل عظام وجنتيها -على حد قولها-، فبعد حقن وجهها للمرة الأولى في سن الـ26، بدأت عظام وجنتيها في البروز من وجهها.

تعليقات المتابعين

جاء من بين التعليقات التي تلقتها عارضة الأزياء الأوكرانية: «الشئ الوحيد الذي لم يتغير فيكِ هو طول أظافرك»، «أنتِ تبدو كشخص مختلف تماما»، «أعتقد أنكِ أفضل الآن»، «لقد كنت جميلة جدا، لكنك الآن شخص مختلف تماما»، «ماذا فعلتي بهذا الجمال؟».

عشق «أنستازيا» لعمليات البوتكس

صرحت عارضة الأزياء الأوكرانية، من قبل، بأنها وقعت في غرام عمليات الحقن بالبوتكس، بعد أن رأت التغييرات الجذرية في ملامح وجهها، وحصلت على مظهر جديد ومختلف، وأصبحت من مشاهير تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ما البوتكس؟

البوتكس هو مستحضر طبي تجميلي يستخدم على نطاق واسع حول دول العالم في العديد من المجالات الطبية المختلفة، يلجأ كثيرون إلى استخدامه للتخلص من مشاكل البشرة كالتجاعيد والترهلات، ورغم أن تلك الحقنة صغيرة الحجم، إلا أن تأثيراتها كثيرة، حيث تترك أثرا كبيرا على صفحة البشرة، وتلغي التجاعيد وتضفي على الجمال شباب ونضارة كبيرة، بشرط الاستخدام الجيد.