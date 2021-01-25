طريقة تحضير عصير البلح باللبن خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عصير البلح باللبن من المشروبات المغذية، التي تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة، وسط تساؤل العديد من ربات البيوت على طريقة تحضيره في المنزل.

وفيما يلي وصفة طريقة بسيطة لتحضير عصير البلح باللبن في المنزل، على طريقة الشيف أسامة السيد، مقدمة برنامج طهي على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عصير البلح باللبن

كوب حليب منزوع الدسم

كوب تمر خال من البذر

كوب من الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من دبس البلح

طريقة تحضير عصير البلح باللبن

- في الخطوة الأولى، لا بد من وضع البلح في الماء الدافئ لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

- خلط البلح بعد نقعه مع دبس البلح والحليب في الخلاط الكهربائي.

- خلط جميع المكونات لمدة دقيقتين حتى تتداخل ويذوب البلح.

- وضع العصير في كأس التقديم ويُزين بقليل من قطع البلح.