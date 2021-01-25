زوج في دعوى نشوز: «جابت شهود زور عشان تحبسني».. ومحاميه: «رجالة مظلومة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد 30 يوما زواج فقط، أقام محمد. أ، دعوى إثبات نشوز ضد زوجته أمام محكمة أسرة المنصورة وحصل على حكم لصالحه، بعد أن أثبت فيها خروج الزوجة عن طاعته واستعانتها بشهود زور ضده فضلًا صراخها ومحاولة شنق نفسها والاعتداء عليه بالضرب، والذهاب لتحرير محضر ضده.

«قدرنا نثبت أن تهمتها زور لأنها جابت ناس منعرفهاش بتقول إنه ضربها وقدرنا كمان نخليهم ياخدوا 6 شهور حبس ودفع 10 آلاف جنيه تعويض»، بحسب على عوض المحامي بالاستئناف، لافتًا إلى أن هذا الحكم يمنع الزوجة من كافة مستحقاتها لأنها استعانة بشهود زور.

والدها رفع عليه سكينة

ويقول «عوض»، إن موكله استطاع الحصول على الحكم لأنه ليس جميع الرجال متهمين طوال الوقت والنساء أصحاب الحق، مؤكدًا أن هناك حالات كثيرة العكس تمامًا لرجال تعرضوا للظلم على يد سيدات: «موكلي كان واخد شقة لزوجته في مدينة المنصورة ومعيشها كويس وأول مشكلة ما بينهم حصلت في شهر العسل ووالدها جه رفع السكينة عليه وعمل محضر بالقايمة».

وأضاف، أنهم سلموا لها عفش المنزل بأكمله لأنه حقها وتم عمل إنذار بالطاعة لها: «كسب كل القضايا اللي رفعها ضدها والنشوز ده يعتبر خروج المرأة عن طاعة زوجها وفقًا للشريعة الإسلامية لأنها خربشت نفسها وكذبت وقالت أنه ضربها واعتدي عليها».

هددته أكثر من مرة برمي نفسها من البلكونة وقررت فجأة شنق نفسها، ما جعله يشعر باستحالة العيش معها بسبب صراخها طوال الوقت وطلبها للطلاق، خاصة بعد أن شاهدته يتطلع على صورة خطيبته القديمة في جاهز اللاب توب الخاص، من هنا بدأت المشاكل تتصاعد بينهما منذ الأسبوع الأول من الزواج حتى وصل الأمر لتحرير محضر في قسم الشرطة ضده انتقامًا منه: «اتخانقت معاه والمشكلة انتهت في القسم بالحصول على حكم النشوز لصالح موكلي».