«القومي للمراة» ينعى عبلة الكحلاوي: تميزت بأسلوبها السهل والمبسط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وعبّرت «مرسي» عن عميق حزنها بوفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي، مؤكدة أنها كانت نموذجاً فريداً في الدعوة الإسلامية إذ تميزت بأسلوبها السهل والمبسط ، وأفادت الكثير بعلمها وفكرها ، فضلا عن دورها الملموس فى مجال العمل الخيرى.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص العزاء لأسرتها ولطلابها في مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها وأصدقاءها وطلابها ومحبيها الصبر والسلوان وأن يجعل ما قدمته من علم نافع في ميزان حسناتها.

يذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراه عام 1978 في الفقه المقارن وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

كما أسست جمعية الباقيات الصالحات، وهي أحد أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية بكافة المحافظات.

وقالت الراحلة عن شائعة وفاتها الأخيرة: «والله أنا بألف خير وفي نعمة، وعايشة في كرم ربنا، وربنا يسامح اللي كل شوية يطلعوا شائعة وفاتي».

الكحلاوي: «هنبقى بين إيد ربنا في لحظات»

وعلّقت الكحلاوي، على مرددي شائعة وفاتها: «اتقوا الله حرام عليكم، من فضلكم كفاية خصوم، هنبقى بين إيد ربنا في لحظات، وربنا يهديكم، إحنا لينا دور وبلدنا محتاجانا أوي».

واختتمت الراحلة مداخلتها بحديثها عن خطر وتاثير الشائعات على المجتمع: «مصر بأكملها تعرضت لنحو 30 ألف شائعة خلال شهرين، وأنا كان ليا فيهم نصيب بترديد شائعة وفاتي مرتين، أنا كدة باخد حسنات والله، أنا بحب الناس كلها ومبعرفش أكره حد، أنا عايشة بتوجيه ربنا سبحانه وتعالى».

وكانت قد ظهرت الدكتورة عبلة الكحلاوي في اخر بث مباشر لها عبر صفحة جمعية الباقيات الصالحات، تحدثت خلاله عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وأفضل الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يفعلها في تلك الأيام، سواء محاولة ختم القرآن الكريم أو كثرة الدعاء.