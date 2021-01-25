ضربها وخانها بعد 3 أيام زواج.. منى: «كنت بديله مصروف وبدفعله الإيجار»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«من تالت يوم ضربني وسببلي نزيف».. حلم تحول لكابوس استيقظت عليه منى السيد، بعد قصة حب جمعتها بزوجها، الذي تحول 180 درجة بعد الزواج، طلب منها ترك الشقة الإيجار مقابل العيش في غرفة داخل بيت والدته لكنها رفضت.

«تحملت نتيجة رفضي ده بإني نزلت اشتغل من 6 الصبح لـ 10 بالليل، عشان ادفع الإيجار وأوفر مصاريف البيت وأديله مصروف ايديه واشتريله هدومه وسجايره»، تحكي بمرارة لـ«هُن» ما حدث معاها في أول عامين زواج، حتى طفح الكيل بها واضطرت لطلب الطلاق من داخل محكمة أسرة طوخ بالقليوبية.

«كان بيكلم بنات عشان ياخد منهم فلوس»

أنجبت طفلها الوحيد وذهبت للعيش بمفردها بعيدًا عن زوجها الذي أضاع ماله على تعاطي المخدرات وكلام الفتيات: «كنت عارفة أنه بيخوني وساكتة واكتشفت بعد كده أنه كان بياخد فلوس من البنات منهم واحدة اتصلت عليا بتقولي اشتريت له تليفون وصرفت عليه 33 ألف جنيه قولتلها أنا اللي شغالة وبصرف عليه».

فتحت محل ملابس وعملت طباخة واتجهت للتسويق الإلكتروني لتوفير قوت يومها بعد أن امتنع زوجها عن دفع النفقة: «طلب يعمل معايا علاقة بعد الطلاق ورفضت فقرر يمنع نفقة الطفل وبطل يكلمه وهو مالوش ذنب»، مؤكدة أنها تحملت مصاريف صغيرها بعد أن تراكمت النفقة على زوجها لمدة عام: «كان عايز يمضيني على وصل أمانة ورفضت».

اشتغلت في «كوافير» حريمي في الوقت الذي تحضر فيه رسالة الماجستير الخاصة بها في العلوم البيئة: «كنت بروح انضف الفيلا للست اللي كنت شغالة عندها في الكوافير بمتكسفش من الشغل المهم ممدش ايدي لحد»، لافتة إلى أن زوجها عمل فرح وشبكة في الوقت الذي امتنع فيه عن دفع مصاريف ابنه.