الامارات | «تحديات الزاجل» تنطلق في بدع العشوش

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحديات الزاجل» تنطلق في بدع العشوش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت يوم الجمعة الماضي في منطقة بدع العشوش بطولة «تحديات الزاجل» للصقارة، التي ينظمها مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع لنادي تراث الإمارات في أبوظبي، بالشراكة مع عدد من الجهات، وتستمر حتى 15 فبراير المقبل.

وتوافد الصقارون على موقع البطولة وكلهم حماسة، من أجل تحقيق الفوز واقتناص «الناموس» واللقب الذي ينشدونه ويعني لهم الكثير.

وشهد اليوم الأول منافسة قوية ومطاردات متواصلة بين الحمام الزاجل وصقور المشاركين في المجموعة الأولى، والبالغ عددهم 20 صقاراً.

وتمكن المشارك سالم سعيد سالم الدرعي، من تحقيق الفوز والحصول على الجائزة بعد مغامرات ومناورات قوية.

كما حصل المشارك خليفة صغير البلوشي، على جائزة الأداء المتميز، وتقدم هذه الجائزة لأفضل الصقور أداءً من حيث القدرة على المناورة وسرعة الانطلاق والمسافة الفاصلة بين الصقر وبين الحمام الزاجل. وأعرب المشاركون عن سعادتهم للمشاركة في البطولة التي تحتفي بتراث الآباء والأجداد، مقدمين شكرهم لنادي تراث الإمارات وللجنة المنظمة، التي دائماً تلبي مطالبهم وتخدم تراث الصقارة والصيد بالصقور.

وستتواصل منافسات البطولة يوم الجمعة المقبل، إذ يتم التنافس بين المشاركين في المجموعة الثانية وعددهم 20 مشاركاً أيضاً.

• 20 صقاراً ومنافسات قوية في اليوم الأول.

• البطولة ينظمها مركز زايد بنادي تراث الإمارات.

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