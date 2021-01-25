الامارات | «أطفال الشارقة» يتعلمون «اليابانية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال الشارقة» يتعلمون «اليابانية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، المستوى الأول من برنامج اللغة اليابانية، بمشاركة 60 طفلاً، عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويستمر البرنامج، الذي انطلق في 14 الجاري حتى الرابع من مارس المقبل، تحت إشراف نخبة من خبراء اللغة اليابانية، لتعليم المشاركين أساسيات وقواعد اللغة اليابانية، وطريقة التعامل مع المحادثات البسيطة واليومية، ومهارات تقديم أنفسهم للآخرين وفنون التعبير عن الأحداث، إضافة إلى القدرة على طرح الأسئلة البسيطة، والرد على الموضوعات المتعلقة بجوانب الحياة اليومية، وغيرها من المصطلحات باللغة اليابانية.

ويهدف البرنامج إلى تعليم الأطفال لغات جديدة، وتنمية الإبداع لديهم، وتمكينهم من التواصل الفاعل مع الآخرين.

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