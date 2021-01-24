ابحث مع الشرطة.. «هويدا» 25 سنة ونصبت في 14 مليون جنيه: «هأكلكوا الشهد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تكثف أجهزة الأمن في الدقهلية جهودها للبحث عن «نهال.م» 25 عامًا، عقب اتهامها بسرقة مبالغ طائلة من جيرانها، وبعض أقاربها والمحيطين بها، بمسط رأسها في «المطرية» بالمنصورة.

ملايين الجنيهات تصل لـ 14 مليون جنيه بحسب كلام الأهالي والضحايا، بعدما أقنعتهما أن هذه الأموال ستكون جزء من مشروع استيراد أجهزة كهربائية وملابس، وإن أرباحها طائلة.

ربما حاجة الناس للمال جعلتهما يدبرون النقود للدخول في تلك الصفقة الخيالية، التي لم يربحون منها جنيهًا واحد، بل سُرقت أموالهم، وفرت الفتاة العشرينية هاربة.

دي قريبتي ونصبت عليا في 400 ألف

هكذا كشف عمرو الحوت، 27 عاما، يعمل بمحل ملابس، مؤكدًا إن المتهمة تجمعه بها صلة قرابة، وإنها استولت على 400 ألف جنيه، منه بحجة صفقة أجهزة كهربائية: «هي بنت بنت خالتي، وجت قالتلي في شحنة أجهزة كهربائية، وعاوزة 400 ألف، لأني طلبتها وواقفة في المينا والشركاء اللي معايا تراجعوا، ولازم استلمها».

وتابع خلال حديثه لـ «هن»: «قالتلي هيبقالك ربح كبير، ودي صفقة كبيرة جدًا، فاستلفت الفلوس وادتهالها من 4 شهور، وولا هي بانت ولا الصفقة ولا الربح»

مستطردًا: «معاها 3 أطفال وهربت وسابتهم، وأهلها ميعرفوش عنها حاجة، وأصلًا جوزها محبوس من بدري»

بسمة: خدت مني 480 ألف جنيه

لم تختلف رواية، عمرو الحوت، عن نظيرته بسمة حمدي 32 سنة، التي استولت المتهمة على 480 ألف جنيه منها بنفس الحِجة.

وسردت «حمدي»: «كانت ساكنة في بنت والدي ومأجرين لها، طلبت مني فلوس عشان ملابس الأول، وخدت 5000، ومرة 2000 بس، وكان تعامل عادي، بعدها قالتلي صفقة أجهزة كهربائية محجوزة في الجمارك والربح كويس هناكل الشهد، خدت مني 480 ألف استلفتهم كلهم».

وتابعت السيدة الثلاثينية: «مش لاقينها هربت تمامًا، وروحتلها بيت أهل جوزها لاثيتها واخدة من حماتها 400 ألف و80 ألف من اخت جوزها».

محامي المتهمون: مش كل الناس بلغت

من جانبه، كشف حسن الملهاط، محامي المتهمون، إن الكثير من الضحايا التي يقرب عددهم إلى 20 شخص، لم يقوموا بالإبلاغ أو تحرير محاضر حتى الآن.

قائلًا لـ «هن»: «أفراد قليلة بس اللي حررت محضر، برقم 137 سنة 2021 إداري المطرية».

وتابع: «مش كله عنده الوعي يبلغ وعاوزين يلاقوها بمعرفتهم».

مصدر أمني.. مكثفين الجهود والبلاغات قليلة

من جنبه كشف مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، أن الأمن مُكثف جهوده بالفعل للبحث عن المتهمة الهاربة، مؤكدًا إن عدد المحاضر قليل جدًا: «الناس اللي بتيجي تحرر محاضر بيقولوا إنها ناصبة على ناس غيرهم ، مش كل المنصوب عليهم قدموا فيها بلاغ، لكن هيتقبض عليها».