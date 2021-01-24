أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر عدم تناول هذا الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

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تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم تناول منتجات الألبان

عادة لا ينتبه إليها الكثيرون رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم تناول منتجات الألبان يضعف المناعة ويجعلك عرضة للإصابة بالفيروسات.

كيف نحمي أنفسنا؟

تناول منتجات الألبان الخالية من الدسم لأنها غنية بالكالسيوم والبروتين.