بعد عام من تصدرها التريند.. «زلابيا»: بيتي اتهد ونفسي في شقة تلمني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عام كامل مر على هدير محمد الشهيرة بـ«زلابيا» التي أُطلق عليها إعلاميا «عروس التنمر»، بعد تعرضها لحملة واسعة من السخرية عليها تبعها حالة واسعة من التعاطف والاهتمام الإعلامي، صحبة تقديم مساعدات عينية لها، ليتبدل الحال مع مرور الوقت وابتعاد الإعلام عنها.

«بيتنا اتهد، ومفيش مكان أعيش فيه مع أهلي».. بتلك الكلمات بدأت «زلابيا»، حديثها لـ«هُن»، قائلة إن المنزل الذي كان تعيش مع شقيقتها الثلاث وابنة شقيقها ووالدتها التي تعيل الأسرة، بعد انفصالها عن زوجها، الذي حصل على أوراق ملكية المنزل بالرغم من الطلاق: «بس أبويا أتصرف في البيت، ومقدمش على شقق الإسكان».

منذ هدم المنزل، تنتقل الشابة العشرينية مع أسرتها من منزل إلى آخر، لعدم تتوافر إمكانية شراء أو تأجير منزل: «معندناش مصدر دخل غير معاش أمي الألف جنيه، اللي بنشتري بيه أكل وأدوية، علشان مش هنقعد ببلاش عند أهلنا»، مستغيثة عبر «هُن» بالمسؤولين مساعدتها بتوفير سكن لأسرتها.

وعلى الرغم من تدهور حالها، إلا أنها سعيدة بإجرائها لعملية طبية لعلاج التشوهات الخلقية بجسدها: «الحمد لله حياتي بقت أحسن، والحمد لله على كل حال، أنا راضية بس نفسي تساعدوني».

يشار إلى أن هدير محمد التي أُطلق عليها إعلاميا «عروس التنمر»، تعرضت لحملات سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مظهرها في حفل خطبتها، الذي أُعد لها بأحد شوارع منطقة روض الفرج بالقاهرة، ما تسبب في إصابتها بالاكتئاب، وانعزالها عن المجتمع لـ3 أيام، حتى أقنعتها خبيرة التجميل ياسمين صبحي، بوضع «ميك أب» لها بطريقة احترافية، وتقديم جلسة تصوير مجانية تبرز جمالها.

«الباديكير والمانيكير» سبب الانفصال

وفي أول تعليق، قال عريس «زلابيا» لـ«هن»: «أنا مسبتهاش بسبب التريقة، هي حلوة من الأول، وكانت عجباني في الفرح»، موضحا أن انتشار مقطع فيديو «الكوافير» بين أهالي منطقته دفعه لاتخاذ قرار الانفصال، والذي ظهرت خلاله العروس أثناء وضعها «الباديكير والمانيكير»، مرتدية «بيجاما»، وهو ما اعتبره صاحب الـ40 ربيعا أمرا غير لائقا، وينتقص من رجولته.