إطلالات عصرية وأخرى مريحة من مهند الحمدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 05:36 مساءً - مهند الحمدي، ممثل ومقدم برامج سعودي، حقق شهرة واسعة في الدول العربية من خلال تقديمه لأعمال درامية مميزة، ونالت موهبته استحسانًا من قِبَلِ الكثير من المتابعين، بالإضافة إلى كونه ناشطًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ حيث يشارك متابعيه بتفاصيل يومه وإطلالاته من خلالها، واليوم نرصد لمحبيه عدة تنسيقات بأساليب متنوعة من وحي حسابه على إنستجرام؛ حيث يتابعه أكثر من مليون و٦٠٠ ألف شخص.



تنسيقات عصرية من مهند الحمدي في برنامج "انت مين"

مهند الحمدي بتنسيق عصري باسلوب عملي



ظهر مهند الحمدي في ديسمبر ٢٠٢٠ ضمن لجنة تحكيم النسخة الأولى من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer - انت مين" كمحقق في اكتشاف هوية النجوم المشاركين على شاشة إم بي سي، واعتمد من خلاله عدة تنسيقات عصرية، من أبرزها بنطال وبليزر باللون الأبيض مع قميص عصري مصمم باللون البرتقالي المطبع باللون البيج، وزيَّن مظهره بساعة وخاتم فضيين.

اطلالة عصرية لمهند الحمدي في برنامج انت مين

أما في الإطلالة الثانية فقد ظهر ببنطال أسود مع قميص أسود مصمم بأكمام قصيرة ومزين بنقوش ذهبية مختلفة، وأكمل مظهره بحذاء أسود عصري وساعة فضية.

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تنسيقات مريحة لمهند الحمدي بأسلوب رياضي

تنسيقات مريحة لمهند الحمدي بأسلوب رياضي



يعتمد أغلب الشباب على الأزياء الرياضية المريحة في مظهرهم اليومي، ومنهم مهند الحمدي؛ الذي نسَّق "هودي" رماديًّا من علامة نايك مصممًا بأكمام بيضاء مع بنطال أسود مطبع بالرسومات البنية لخيار عصري مريح.

اطلالة عصرية بالازياء الرياضية من مهند الحمدي

وفي إطلالة أكثر مرحًا وأناقة اختار بنطالًا أزرق رياضيًّا من علامة نايك مع تيشيرت أبيض ومعطف بدرجة الأزرق القوي المزين بالخطوط الملونة في الأكمام.

تنسيق رياضي ناعم للشباب

كما تأنق ببنطال وقميص باللون الأسود مع معطف أسود مزين بخطوط بنية في الأكمام للمسة ناعمة ويومية.

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إطلالات كلاسيكية من مهند الحمدي

اطلالة كلاسيكية من مهند الحمدي



لا تقتصر الأزياء الكلاسيكية للرجل على البدلة فقط، لذا ظهر مهند الحمدي في إحدى إطلالاته ببنطال من الجينز الأزرق مع قميص أبيض مخطط بعدة ألوان، وأكمل مظهره بمعطف من الجينز البرتقالي للمسة عصرية، وفي إطلالة أخرى ظهر بمعطف من الجينز البيج مع قميص مطبع بدرجات الأزرق والأصفر وبنطال بني لأناقة مميزة.