بدرية طلبة توجه رسالة لابنتها في عيد ميلادها: كنتي وش السعد

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة بدرية طلبة متابعيها بصورة لابنتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، «إنستجرام».

ونشرت «طلبة» صورة بمناسبة عيد ميلاد ابنتها وعلقت: «موكا قلبي وروحي.. قلب ماما.. عيدميلاد سعيد.. العمركله تعيشي وتتهني.. ياللي جيتى علينا بالخير، وكنتى وش السعد».

كانت شاركت الفنانة بدرية طلبة في تحدي صور الطفولة المنتشر حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت في صورة بالأبيض والأسود وهي طفلة صغيرة، ترقص وسط مجموعة من الأشخاص، وبجانبها صورتها وهي كبيرة بشكلها الحالي.

وكتبت بدرية طلبة في تعليقها على الصورة، «فرق كبير بين المؤدبة الحاجة بدرية واللى مقضياها رقص فى حفلات المدرسة».