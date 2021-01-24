عبايات شبابية من الجوهرة القحطاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 10:41 صباحاً - الجوهرة ساجر القحطاني، مؤثرة سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي أسست قناتها على اليوتيوب بعنوان "جي ساجر"، لتقدم من خلالها فيديوهات خاصة بعالم الموضة والجمال، بالإضافة إلى يومياتها، ووصل عدد مشتركي قناتها إلى نصف مليون متابع؛ لتميز محتواها الشبابي، ولأنها تحرص على التألق الدائم بالعبايات المحتشمة المناسبة للنساء العربيات، نرصد لمحباتها اليوم عدة تصاميم لـ عبايات شبابية ناعمة، يمكنكن استلهام بعض الأفكار منها لمظهركن اليومي.



عبايات باللون الأسود لمظهر فاخر

الجوهرة القحطاني بعباية سوداء



تميل معظم النساء الخليجيات للعبايات السوداء في مظهرهن اليومي؛ وذلك كونها توفر الحشمة والأناقة الفاخرة في الوقت ذاته، لذا تأنقت الجوهرة القحطاني بعباية سوداء فضفاضة مزينة بنقوش ذهبية على الأكمام لأناقة فخمة مناسبة للنساء كافة، وفي مظهر أكثر شبابية أطلت بعباية سوداء تكسوها طبعات أوراق الشجر الذهبية للمسة مميزة، كما ظهرت بعباية سوداء مصممة بخطوط عرضية مطرزة بالبيج في الجزء العلوي للتصميم.

وفي مظهر أنثوي ارتدت عباية سوداء مزينة بقماش سماوي على الأطراف ومطرزة بالزهور الملونة في الجزء العلوي للتصميم، وأكملت مظهرها بحجاب سماوي وأزياء كاجوال لأناقة شبابية، واختارت في الإطلالة الخامسة عباية سوداء تكسوها الزهور البنفسجية لأناقة أنثوية مميزة.

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عبايات ملونة بأسلوب شبابي ناعم

عباية شبابية بالون الزهري من الجوهرة القحطاني



تعتمد الفتيات الشابات على العبايات الملونة في مظهرهن اليومي بشكل كبير، ومن ضمنهن الجوهرة القحطاني التي تألقت بعباية زهرية مصممة بشكل فضفاض مع إطلالة كاجوال باللونين الأسود والأبيض، ولإطلالة مناسبة للسفر نسقت عباية سماوية مصممة بأناقة ناعمة مع حجاب أبيض وأزياء كاجوال مريحة، ولمظهر أنثوي يخفي عيوب الجسم وتفاصيله، تزينت بعباية بدرجة الأحمر البرغندي المزينة بتطريزات ذهبية ناعمة، وفي مظهر آخر مناسب لذوات الجسم الممتلئ أطلت بعباية مصممة بخطوط طولية باللونين الأبيض والبرتقالي، وأكملت مظهرها بحجاب برتقالي وحقيبة سوداء.

تعد العبايات الخليجية من القطع اليومية الأساسية في خزانة كل فتاة عربية، لذا تعتمد اليوتيوبر السعودية الجوهرة ساجر القحطاني على تصميمات العبايات الناعمة في مظهرها اليومي بشكل كبير، ولحرصها على الظهور بإطلالات تجمع ما بين الأناقة والحشمة، جمعنا لكنَّ من وحيها عدة خيارات لمظهر يومي ناعم مناسب للشابات.

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