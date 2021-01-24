الامارات | موضة الشتاء تمزج بين الملابس الرياضية والكاجوال

شكرا لقرائتكم خبر عن موضة الشتاء تمزج بين الملابس الرياضية والكاجوال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلّ السروال الرياضي كنجم للموضة النسائية في 2021، ليمنح المرأة إطلالة عصرية أنيقة وإحساساً بالراحة.

وأوضح خبير الموضة الألماني، كارل تيليسين، أن ازدهار السروال الرياضي يأتي في إطار اتجاه الموضة «Athleisure» الرائج بقوة حالياً، وهو اتجاه يجمع بين الملابس الرياضية والملابس الكاجوال.

وأضاف أن السروال الرياضي يأتي هذا العام مصنوعاً من خامة الجرسيه، وغالباً ما يحتوي على رباط للوسط، مشيراً إلى أنه يتألق بمظهر أنيق لدرجة أنه لا يبدو كسروال رياضي.

ويمكن ارتداء السروال الرياضي أثناء العمل المنزلي أو في الشارع، أو في أوقات الراحة والاستلقاء على الأريكة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news