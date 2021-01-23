موديلات فساتين سهرة من مجموعات أزياء ريزورت 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 يناير 2021 06:30 مساءً - كانت الألوان الصارخة والنابضة بالحياة والقصات غير الإعتيادية السمة الغالبة على إبداعات كبار المصممين، ضمن مجموعات أزياء ريزورت 2021

تحضري لموسم الصيف والعطلات بالتعرف إلى أحدث موديلات فساتين السهرة لجميع المناسبات.



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فساتين سهرة مزينة بالكاب موضة 2021



ALBERTA FERRERTTI



حتى في موسمي الربيع والصيف يمكنك التأنق بأجمل فساتين السهرة المزينة بالكاب لتحصلي على لوك فخم حتى وإن كانت قصة الفستان بسيطة، تنطبق هذه المواصفات على الموديل المورد الذي رصدناها لدى لويزا بيكاريا Luisa Beccaria والذي تميز بالياقة الـ V Neck والورود التي تزين الخصر، كما سيعجبك الفستان الذهبي عالي الخصر من توقيع ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti.



فساتين سهرة مكشكشه لإطلالة أنثوية

CAROLINA HERRERA





تفنن المصممون في إبتكار باقة منوعة من الفساتين المزدانة بالكشاكش، واحد من أجمل التصاميم تألقت به عارضة كارولينا هيريرا Carolina Herrera وأتي بلون برتقالي صارخ ومن دون أكمام وتنورة منفوشة مؤلفة من طبقتين، كما أحببنا الفستان المغطى بالكامل بالكشاكش الصغيرة الذي ظهرت به عارضة ماركة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen.



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فساتين سهرة منفوشة لإطلالة ملوكية جذابة



GIAMBATTISTA VALLI



تميزت فساتين السهرة المنفوشة هذا العام بقصاتها الناعمة والطبعات والتطريزات البناتية الرقيقة، لفتنا الفستان الأبيض المزدان برسومات الورود الناعمة من توقيع جيامباتيستا فالي Giambattista Valli، كما أعجبنا الفستان البيج الفاتح المحبوك بالورود النافرة الذي تألقت به عارضة كريستيان ديور Christian Dior.

فساتين سهرة بقصة مستقيمة موضة الموسم

ALTUZARRA





لا خلاف على أن فساتين السهرة المصممة بقصة مستقيمة تعتبر من أبرز توجهات 2021، في مجموعات الريزورت كان التنوع سيد الموقف، سيطرت الفساتين القصيرة ومتوسطة الطول على المشهد، ظهرت عارضة ألتوزارا Altuzarra بفستان أسود مزين بشق أمامي طويل، فيما تألقت عارضة No. 21 بفستان ترتر مكشكش على الجانب.

الفساتين الطويلة المغلفة بالتطريز حملت توقيع أسماء بارزة مثل بالمان Balmain وماكس مارا Max Mara.

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