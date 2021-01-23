الجدة «رشا» تطلب الخلع: أتجوز عليها من 30 سنة.. وأنا معرفش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مرت سنوات على زواجهما وبعد 40 عامًا، اكتشفت خيانة زوجها ولم تجد وسيلة إلا الخلع للتخلص من حياتها معه بعد قصة زواج استمرت قرون.

أمام محكمة أسرة «كيت كات»، وقفت «رشا.ح»، 51 عامًا، تتذكر خيانة زوجها لها، رغم عمر الزوج الذى تخطى الـ 60 عامًا، أقدم على خيانتها دون تفكير في أولاده وأحفاده.

«مصانش عشرة 40 سنة وأتجوز واحدة أد عياله»، بهذه العبارة وصفت السيدة الخمسينية شعورها بعد اكتشافها الخيانة صدفة عن طريق أحد اصدقائه.

رشا: مستحيل كنت أصدق أنه يخوني بعد العمر ده

رفضت «رشا»، في البداية تصديق خيانة زوجها لها، «مستحيل كنت أصدق أنه يخوني، بعد العمر ده مشكتش لحظة في سلوكه ودي غلطتي ودفعت ثمنها».

كثرة الأحاديث عن خيانة زوجها جعلتها تحاول التأكد رغم اليقين الذي كان داخلها بسلوك زوجها وإخلاصه لها، «متخيلتش خيانته واتأكد لما راقبته وأنا في السن ده كنت بنزل وراه لما يخرج علشان أعرف هيروح فين».

كانت الصدمة التي وجدتها الزوجة، زواجه من فتاة في عمر أولاده، «لما واجهته قالي إنه متجوز عليا من 30 سنة وإني السبب علشان مبقتش أهتم بيه ولا بنفسي».

مبرر وصفته الزوجة بالغريب، «علشان مهدمش الأسرة اللي تعبت سنين علشان اكونها طلبت منه يطلق البنت ويرجع لصوابه لكن هو رفض، ولما طلبت منه يطلقني برضه رفض».

عندما رفض الزوج الانفصال لجأت إلى الخلع حتى تكون وسيلتها لإنهاء الحياة معه، «قررت إني لازم أطلق لأنه مراعاش لأولاده ولا أحفاده ومفكرش غير في نفسه بس كنت لازم أنفصل عنه رغم سننا كبير».