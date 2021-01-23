يحدث ليلاً.. كيف تدخل الديدان جسم طفلك؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني العديد من الأمهات من وجود الديدان بأجسام أطفالهن، التي عادًة ما تسبب حكة الأطفال لأنفسهم بشكل ملحوظ، وظهور الديدان أحيانًا ببراز الطفل، الأمر الذي يتطلب استشارة الطبيب على الفور، لعلاجها، ومنع انتشارها أو منع عدوى الغير بها.

كيف يدخل الديدان جسم الطفل

بحسب ما ذكره، الدكتور أشرف عقبة، رئيس وحدة الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أكد أن بيض ويرقات الديدان يختلف كيفية اختراقه للجسم باختلاف نوعها.

وقال الدكتور أشرف عقبة خلال حديثه لـ هن: إن الديدان يمكنها اختراق الجسم من خلال الآتي:

دخول اليرقات من خلال الأكل

اللدغات من الحشرات، كالبعوض

اختراق اليرقات الجلد بشكل مباشر

طريقة انتشار الديدان في جسم

بحسب ما ذكره موقع webmd، فإن الديدان الخيطية، تدخل جسم الطفل عند ابتلاعه أو استنشاقه بيض الدودة، التي قد تتواجد في الأسطح الملوثة أو اليدين.

دورة حياة الديدان في البطن

يمر هذا البيض في الجهاز الهضمي، ثم يفقس في الأمعاء الدقيقة، ومن ثم تنتقل يرقات الديدان الدبوسية إلى الامعاء الغليظة، لتعيش كطفيليات، وترتبط رؤوسها بالجدار الداخلي للأمعاء.

وبعد فترة تستمر لشهر أو شهرين، تغادر الديدان الدبوسية الأمعاء الغليظة من خلال فتحة الشرج ، ثم تضع بيضها على جلد طفلك المحيط بفتحة الشرج، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الحكة في تلك المنطقة.

وتحدث هذه العملية غالبًا في ساعات الليل.

كيف يعود بيض الديدان مرة أخرى لجسم الطفل بعد خروجه من فتحة الشرج؟

عندما يقوم الطفل بخدش المنطقة المصابة بفعل الحكة الشديدة، ينتقل بيض الديدان إلى أصابعه، التي تنقله إلى فمه، فتعود إلى جسمه مرة أخرى، أو تبقى على الأسطح، ويمكن أن تعيش لمدة ثلاثة أسابيع، وتسبب العدوى لشخص آخر.

أعراض الديدان عند الأطفال

هناك عدة أعراض تشير إلى وجود الديدان بأمعاء طفلك.

الشعور بالحكة حول فتحة الشرج، وهي من العلامات الرئيسية، وتحدث عادًة بالليل.

ظهور طفح جلدي أحمر حول فتحة الشرج.

الأرق نتيجة ازدياد حدة الحكة خلال ساعات الليل.

انخفاض الشهية لدى طفلك، ما يتسبب في فقدانه للوزن.

انتقال الديدان إلى مهبل طفلتك، مما يسبب لها الحكة وبعضًا من الإفرازات المهبلية.

ظهور الديدان البالغة في براز طفلك في بعض الأحيان.

ظهور الديدان حول فتحة الشرج عند استيقاظه صباحًا.

الديدان الخيطية لا تسبب مشاكل صحية كبيرة، وغالبًا لا تسبب الام البطن الشديدة.