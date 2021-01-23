8 عادات خاطئة تتسبب في تغير لون الشفاه إلى الداكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الشفاه الوردية الصحية هي سمة جذابة للوجه، حيث تضيف مظهرا جذابا لوجه كل امرأة ورجل، لكن هناك بعض العادات الخاطئة التي نفعلها يوميا دون وعي منا، يمكن أن تؤثر على تغير لون الشفاه إلى الداكن.

هل تساءلت يومًا ما الذي يسبب الشفاه الداكنة؟ إليك أبرز العادات السيئة التي تجعل شفتيك داكنة، وفق ما أوضحه موقع "thehealthsite":

- التدخين:

يعد من العادات السيئة، حيث الأشخاص الذين يدخنون كثيرًا، بما في ذلك الرجال والنساء لا يجعلون رئتيهم تضعف فقط، بل يعرضون الشفاه لجعل لونها داكنة وذلك بسبب التبغ والنيكوتين الموجود في السجائر، ما يؤدي إلى تغير لون شفتيك وهو ما يسمى ميلانيزيا المدخن.

- الإفراط في تناول المشروبات الساخنة:

إذا كنت تعتمد بشكل كبير على تناول فنجان القهوة يوميا لتستمر في العمل أكثر يقظا طوال اليوم، حيث من المعروف أن المشروبات الساخنة التي تحتوي على مادة الكافيين مثل الشاي والقهوة تسبب تلف الشفاه.

- قضم الشفاه بشكل مستمر:

تسبب هذه العادات في تلف الشعيرات الدموية الصغيرة في الشفاه، وأحيانًا لا تلتئم بشكل صحيح وبالتالي تؤدي إلى تغير لون الشفاه إلى اللون الداكن.

- إهمال ترطيب الشفاه:

يمكن أن تتسبب الشفاه الجافة والمتشققة في تغير لونها، لذا ينصح استخدام مرطب جيد لشفتيك خاصة في فصل الشتاء.

- عدم إزالة الجلد الميت:

تميل الشفاه الخارجية إلى فقدان الرطوبة بسهولة لأنها طبقة الجلد الأكثر نحافة على الوجه، للتخلص من تشقق وجفاف الشفاه، لذا من الأفضل تقشير الشفاه بشكل منتظم لإزالة الجلد الميت والحفاظ على شفتيك صحية.

- التعرض لأشعة الشمس كثيرا:

التعرض لأشعة الشمس فهي لا تؤثر فقط على اسمرار البشرة، ولكن تتأثر الشفاه أيضا، لذلك ينصح بوضع مرطب شفاه جيدا قبل الخروج من المنزل، لحماية شفتيك من الأشعة فوق البنفسجية القاسية.

- تجاهل العناية بالشفاه:

تعتبر من العادات الخاطئة التي نفعلها يوميا أيضا، لكن يجب تضمين الشفاه في روتين العناية بالبشرة أيضًا، لتحسين مظهر شفتيك يمكنك تدليك ووضع زيت اللوز ليلا، حيث يساعد التدليك المنتظم على تنظيم تدفق الدم، ما يجعلها تبدو بمظهر جذاب، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

- استخدام أحمر شفاه سيئ:

هذه العادة تؤدي إلى الكثير من المشاكل في الشفاه، لذا يجب عليك تجنبها استخدام أنواع جيدة لا تسبب اسمرار للشفاه.