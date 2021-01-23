الامارات | دراما مصرية تقتبس أسماء مسلسلاتها من أعمال شهيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن دراما مصرية تقتبس أسماء مسلسلاتها من أعمال شهيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتفنن الأعمال الفنية الدرامية أو السينمائية في اختيار أسماء تثير الجدل وتلفت انتباه الجمهور، وتكون أكثر تأثيراً في التسويق والدعاية.

ومنذ التحضير لموسم الدراما الجديد، سواء الرمضاني أو خارجه تقتبس الأعمال الدرامية أسماء أعمال شهيرة جداً، منها أعمال عالمية وعربية ومصرية، ومن هذه الأعمال التي اقتبست أسماء أعمال أخرى مسلسل «بين السما والأرض»، للمؤلف إسلام حافظ والمخرج محمد العدل، والمقتبس من قصة سينمائية للأديب العالمي نجيب محفوظ، حيث تم تقديم فيلم بالاسم نفسه.

وقال مخرج المسلسل محمد العدل إن المسلسل رغم أنه يحمل الاسم نفسه لكنه مختلف تماماً عن الفيلم وأحداثه وأبطاله، فالمسلسل يدور في عام 2020 و2021، ويتطرق لموضوعات عصرية ليست لها علاقة بالفيلم على الإطلاق، كما أن أبطال الفيلم 11 بطلاً، غير الشخصيات الفرعية الكبيرة والمحاور الدرامية، وأشار العدل إلى أن اختيار اسم المسلسل ليس بهدف استغلال نجاح الفيلم، لكن لأنه مقتبس من الأساس من الرواية الأصلية للفيلم التي كتبها الأديب الكبير نجيب محفوظ.

الفنان بيومي فؤاد كان صاحب فكرة أن يكون مسلسله الجديد، الذي سيعرض خارج السباق الرمضاني تحت عنوان «عودة الأب الضال»، وهو مقتبس من فيلم المخرج العالمي يوسف شاهين «عودة الابن الضال»، الذي قام ببطولته هشام سليم، وماجدة الرومي، والمسلسل كوميدي اجتماعي، وهو من تأليف أمين جمال، ومحمد أبوالسعد، ومحمد فتحي، وإبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبدالعال، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم هالة فاخر، وهيدي كرم، وشادي، وأكد بيومي فؤاد أن المسلسل تختلف قصته بالكامل عن الفيلم، ولا يوجد أيضاً أي تشابه ولكن أسرة المسلسل وجدت الاسم مناسباً جداً، حيث تدور الأحداث الرئيسة حول علاقة أب بأولاده وأسرته، وتعرضه لأزمة ما تجعله في حكم المفقود.

وأشار فؤاد إلى أن العمل وصناعه يحترمون بكل تأكيد الاسم الأصلي والفيلم.

وكعادته في اقتباس الأسماء الشهيرة، مثل: «إخواته البنات»، و«عمرو ودياب»، قام الفنان علي ربيع باقتباس اسم مسلسله الرمضاني الجديد من اسم الفيلم العالمي «غود فاذر»، الذي قام ببطولته النجم العالمي الباتشينو وروبرت دي نيرو، والمسلسل كوميدي يدور في 15 حلقة، ومن إخراج معتز التوني، وتتكتم أسرة المسلسل على تفاصيل العمل، ويقال إن هناك نجماً كوميدياً كبيراً سيقوم بالبطولة إلى جانب علي ربيع.

ونفى ربيع أن يكون المسلسل كوميدياً ساخراً على الفيلم الشهير، وقال إن هناك فكرة كوميدية تطلبت أن يكون اسم الفيلم بهذا الشكل، كنوع من الجذب والتماشي مع الأحداث، إضافة إلى أنها المرة الأولى التي أقدم فيها مسلسلاً له عنوان أجنبي بالكامل.

أما الفنانة أمينة خليل، فمن الواضح أنها أرادت جذباً مختلفاً لمسلسلها الرمضاني الجديد، الذي ستنافس به في دراما رمضان 2021، فاختارت وأسرة العمل أن يحمل المسلسل اسم «خلي بالك من زيزي»، واسم المسلسل مأخوذ من فيلم السندريلا سعاد حسني الشهير «خلي بالك من زوزو»، وخوفاً من حقوق الملكية الفكرية قرر صناع العمل تغيير الاسم من زوزو إلى زيزي.

والمسلسل يدور في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي، وهو تأليف ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، وسيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح، ويشارك في البطولة محمد ممدوح، وسوسن بدر، وعدد كبير من النجوم الشباب.

- اختيار أسماء تثير الجدل، وتكون أكثر تأثيراً في التسويق والدعاية.

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