بعد مقتل زوج على يد شقيقه.. استشاري نفسي توضح طرق التعامل مع شك الخيانة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شكه في سلوك زوجته دفعه لمحاولة التخلص من شقيقه، كانت هذه العبارة ملخص جريمة قتل راح ضحيتها زوج شك في سلوك زوجته مع شقيقه وهو ما دفعه لمحاولة التخلص منهما ولكن وقف القدر ضد رغبته، بمدينة دسوق.

بمجرد إخبار الزوج من أحد اصدقائه أن زوجته على علاقة غير شرعية بشقيقه، عاد من سفره للانتقام منهما، بعد محاولة قتل شقيقه بأنبوبة غاز حتى يدافع الأخ عن نفسه، وتتحول المشاجرة إلى جريمة قتل راح ضحيتها الزوج.

هالة حماد: الزوج لا يثق في أحد.. شديد الاندفاعية

حللت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، شخصية الزوج بعد شكه في سلوك زوجته والسماع لأحاديث صديقه، ووصفته بالشخص المندفع الذي لا يستمع للطرف الآخر ويسهل تحريكه في أي اتجاه.

وتابعت أثناء حديثها لـ «هُن»، أن الزوج لديه استعداد للعنف ولا يحسب أفعاله بشكل صحيح، بالإضافة إلى أنه يعاني من اضطراب سلوكي، ويحتمل أن يكون مريضا بالشك «فهو شخص شديد الاندفاعية».

كيف يتعامل الزوج مع زوجته عند الشك في سلوكها

أكدت «حماد»، على ضرورة إبعاد الازواج عن الاندفاعية، التأكد من سلوكيات الزوجة قبل إلقاء التهم التي يمكن أن تنتهى بكارثة، وعلى الزوج عدم الاستماع لأحاديث الآخرين وخاصة فيما يتعلق بالحياة الزوجية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما سافر الزوج الذى يدعى «أيمن م. ف.» للخارج منذ فترة، ثم تلقى معلومة من أحد الأشخاص تفيد بأن زوجته على «علاقة غير شرعية» مع شقيقه «شريف»، فصمم على الرجوع من السفر، واصطحب معه شقيقه الثالث «محمد»، وذهبا معًا إلى منزل المتهم، حيث نشبت مشاجرة بينهم، انتهت بمقتل اثنين منهم، وفر الثالث هاربًا، قبل أن يقوم بتسليم نفسه للشرطة.

أدلى «شريف» باعترافات تفصيلية حول الواقعة، أمام نيابة دسوق، في محافظة كفر الشيخ، مؤكدًا أنه كان يخشى أن يقوم شقيقه «أيمن» بقتله، وأنه لم يكن يقصد قتل شقيقيه، فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة استجواب زوجته التي أصيبت في الواقعة، وتخضع للعلاج بالمستشفى.